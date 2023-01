La burrasca di Maestrale sbarca in Italia: ecco cosa accadrà in queste regioni

Burrasca di Maestrale in arrivo in Italia. Ecco che cosa accadrà in queste regioni. I meteorologici sono preoccupati. Massimo stato di allerta per il nostro stivale.

Condizioni climatiche in peggioramento per l’Italia, una burrasca di Maestrale pronta a provocare danni. Attenzione se vivete qui.

Le condizioni climatiche preoccupano i meteorologi

L’inverno è arrivato in Italia e ha deciso di non lasciare in pace nessuna regione. Nel giro di pochissimi giorni, le condizioni climatiche sono cambiate drasticamente su tutto lo stivale.

Fino a poche ore fa, su buona parte della nostra penisola e in particolare nella zona centrale e al Sud dello stivale, miti temperature e giornate soleggiate avevano fatto pensare ad un ritardo del freddo.

Ma il tepore e il calore del sole è durato poco. Già da ieri, forti raffiche di vento e copiosi temporali hanno colpito la nostra Italia e non è finita qui. I meteorologi sono piuttosto preoccupati.

In arrivo anche una burrasca di Maestrale che potrebbe provocare non pochi danni. Un nuovo vortice ciclonico porterà con sé, poi, abbondanti nevicate e pioggia. Se in alcune regioni è ancora presente l’alta pressione, già partire da questo weekend la situazione si ribalterà completamente. Attenzione soprattutto se vivete qui.

Burrasca di Maestrale in arrivo

La prima settimana del nuovo anno è iniziata con pioggia, neve e freddo tremendo per quasi tutte le regioni del nostro stivale, salvo alcune zone caratterizzate ancora da alta pressione che tuttavia è destinata a durare ancora poco.

Questa breve parentesi di tempo sereno ha infatti le ore contate: è attesa per la nostra penisola una perturbazione causata da un vortice ciclonico che porterà con sé abbondanti nevicate e copiosi temporali su quasi tutte le aree dello stivale.

Già a partire dalla giornata di oggi ci sarà un nuovo peggioramento, soprattutto per le regioni situate a Nord-Ovest e soggette a forti precipitazioni e nebbia. Un peggioramento atteso anche nella notte al Nord-Est con fiocchi che cadranno sui rilievi alpini.

Giovedì invece, i meteorologi parlano di forti temporali soprattutto al Sud e al Centro Sud. Per quanto riguarda la zona centrale dello stivale, devono prestare particolare attenzione l’Umbria e le Marche che potrebbero essere interessate da piogge torrenziali oltre che da freddo battente.

Al Sud invece, pioggia abbondante sui settori tirrenici. Copiosi temporali previsti anche in Calabria, Campania e addirittura in Sicilia. Nella zona appenninica centro meridionale si aspetta invece addirittura la neve.

A preoccupare però non soltanto temporali e neve ma anche una burrasca di Maestrale proveniente da Nord-Ovest. Forti raffiche di vento si abbatteranno in particolare sulle zone del Centro e del Sud.

Violente raffiche di vento colpiranno tutta Italia

Prestate particolare attenzione se vivete in Campania e Basilicata: il vento potrebbe superare quota 100 km/h e causare non pochi problemi. Stato di allerta anche sulle isole, in particolare in Sardegna, dove il maestrale protagonista di questa settimana, porterà anche mareggiate e onde altissime.

Al nord invece, il Foehn potrebbe causare qualche danno. A partire dalla prossima settimana, la perturbazione che caratterizzerà la nostra Italia si sposterà verso la parte meridionale della Grecia provocando però piogge sul settore Adriatico e in particolare sulle regioni di Calabria, Puglia e sull’isola della Sicilia.

Poi di nuovo l’arrivo di una perturbazione atlantica comporterà un peggioramento delle condizioni climatiche nelle zone della Liguria e Toscana e nelle regioni posizionate a Nord-Ovest dello stivale.

A partire da giovedì, la pioggia colpirà le regioni a Nord-Est e al Centro-Sud. Insomma, la situazione climatica non è delle migliori. La burrasca di Maestrale che colpirà l’Italia preoccupa gli esperti del tempo. Massimo stato di allerta nelle zone e nelle regioni che abbiamo sopra indicato.