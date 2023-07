Messi è stato presentato ufficialmente all’Inter Miami nell’evento “The Unveil”

Il giocatore di calcio, vincitore sette volte del Pallone d’Oro, Lionel Messi è entrato a far parte della famiglia dell’Inter Miami. È stato presentato ai suoi fan e ai tifosi della squadra ufficialmente con l’evento “The Unveil” a cui hanno partecipato circa 20mila tifosi.

Durante l’evento anche David Beckham, comproprietario del club, che ha definito l’arrivo del giocatore come “un sogno che si avvera”. La conferenza stampa di Messi è stata al momento rinviata, si ipotizza però che potrà scendere in campo già il prossimo venerdì.

È arrivato ufficialmente Messi all’Inter Miami

Lionel Messi è stato ufficialmente presentato all’Inter di Miami, l’evento si è tenuto presso lo stadio ufficiale a Miami dove il calciatore di fama mondiale si è presentato per salutare i migliaia di fan che sono accorsi per accoglierlo.

L’evento in cui è stato presentato si chiama “The Unveil” che è dovuto iniziare più tardi del previsto a causa di un violento acquazzone tropicale che ha portato gli organizzatori a dover riprogrammare l’orario di inizio.

Inoltre i tifosi hanno dovuto cercare un riparo al chiuso o aspettare all’interno delle loro vetture in attesa che la pioggia si calmasse. L’evento è iniziato con circa due ore di ritardo e i fan erano nel delirio continuando ad urlare a gran voce il nome di “Messi”.

Il club dell’Inter Miami ha confermato che il giocatore, sette volte vincitore del Pallone d’Oro, non solo entrerà a far parte del club ma ha firmato fino al 2025.

L’evento ha coinvolgo circa 20mila persone felici di accogliere il loro idolo, a presentare Lionel Messi c’era il comproprietario del club, un ex calciatore inglese famoso a livello mondiale niente di meno che David Beckham.

Beckham nel suo discorso di apertura della cerimonia ha definito questo momento come “un sogno che si avvera”. Dopo di lui è intervenuto Jorge Mas, proprietario di maggioranza del club, che ha infuocato la folla con parole importanti.

“Questa sera è un regalo e una celebrazione per la città che ha aperto le braccia alla mia famiglia”, riferendosi alla pioggia ha poi detto: “Questa è acqua santa”, e infine ha presentato Messi con queste parole: “Il vostro nuovo numero 10, il numero 10 d’America”.

Per Jorge Mas questo momento è importantissimo l’arrivo di Messi all’Inter di Miami significa che è il momento di cambiare il panorama calcistico in America e quale modo migliore per farlo se non con un campione mondiale.

Lionel Messi è arrivato a Miami insieme alla sua famiglia lo scorso martedì, durante l’evento ha voluto ringraziare tutte le persone che lo sostengono e gli danno amore.

Si è poi definito felice di essere arrivato all’Inter Miami e di non vedere l’ora di iniziare ad allenarsi e a competere.

Ha poi confermato di avere ancora la voglia di vincere che lo ha accompagnato durante tutta la sua carriera sportiva, e ha detto di voler aiutare il club a crescere.

Messi avrebbe dovuto tenere in seguito una conferenza stampa, ma al momento senza alcuna motivazione precisa è stata rinviata. Secondo alcune indiscrezioni il giocatore potrebbe già debuttare il prossimo venerdì contro la squadra Cruz Azul, messicana.

La partita si svolge nella nuova Coppa e vede la partecipazione di squadre sia della MLS che della Liga MX del Messico.

Le parole del nuovo allenatore argentino

Gerardo “El Tata” Martino, nuovo allenatore argentino, qualche giorno fa ha invitato tutti a prestare cautela in questo momento visto la serie di sconfitte registrate dalla sua squadra.

Ha poi dichiarato di guardare al futuro con speranza visto che Messi comincerà a giocare con loro ma bisognerà avere pazienza in attesa che raggiunga una buona forma fisica che gli permetta di tornare in campo al momento giusto.

Durante l’evento ad intrattenere la folla ci sono state le star Camilo e Ozuna. Intanto il club ha dato il via alla progettazione di un nuovo impianto di sua proprietà al Freedom Park, situato proprio in città.

L’apertura dell’impianto però non è prevista prima del 2025, fino ad allora si continuerà ad utilizzare lo stadio Drv Pnk che si trova a circa un’ora da Miami.