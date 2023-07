Come stanno andando le tournée estive di Inter, Milan e Juventus

L’Inter è in partenza per il Giappone, mentre per Milan e Juventus inizia il secondo giorno di tournée negli Stati Uniti.

I nerazzurri hanno comunicato la lista ufficiale dei convocati per la tournée in Giappone, in programma dal 23 luglio all’1 agosto. Tutti i nuovi acquisti saranno a disposizione di Simone Inzaghi per le due amichevoli in programma. Milan e Juventus invece iniziano il loro secondo giorno negli Stati Uniti, con gli uomini di Allegri che si sono allenato in serata dopo l’annullamento della gara contro il Barcellona. I rossoneri si preparano alla sfida contro il Real Madrid di questa notte (ore 04:30 italiane): i calciatori a spasso per Los Angeles nel tempo libero, tra eventi sportivi e mondani.

L’Inter è in partenza per il Giappone: inizia la tournée estiva dei nerazzurri

Dopo il raduno di Appiano Gentile anche l’Inter è pronta a volare verso la sua tournée estiva. I nerazzurri non raggiungeranno le due rivali negli States però quest’anno. La meta sarà invece il Giappone. Il mercato orientale, anche quello molto in crescita dal punto di vista calcistico, rappresenta un’opportunità per mettere in mostra il brand nerazzurro. L’evento sarà quello del Japan Tour, e prevederà anche due amichevoli di lusso contro l’emergente Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Paris Saint Germain. L’Inter tra i due colossi sauditi e qatarioti, da un lato Musalli Al-Muammar e dall’altro Nasser Al-Khelaifi.

Simone Inzaghi avrà anche la possibilità, oltre agli inevitabili fini economici, di dare un’occhiata alla sua nuova Inter e di testare contro avversario (più o meno) autorevoli i nuovi calciatori approdati a Milano. Occhi puntati dunque su Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann-Aurel Bisseck e il più discusso, Juan Cuadrado. Ecco la lista completa compresa dei portieri anche se il club dovrà ancora intervenire sul mercato per sostituire Onana: Alessandro Calligaris, Filip Stankovic, Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Hakan Çalhanoğlu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martinez, Joaquín Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stankovic, Giacomo Stabile.

La tournée durerà dal 23 luglio al 1 agosto, e farà ritorno in Italia appena 18 giorni prima della gara di esordio in campionato a San Siro contro il Monza. Per quanto riguarda invece le amichevoli, la prima si svolgerà ad Osaka alle 12.15 (ora italiana) proprio contro l’Al-Nassr, allo Yanmar Stadium Nagai. Successivamente sarà la volta del Paris Saint Germain, che i nerazzurri affronteranno a Tokyo il 1 agosto alle 12.20 (ora italiana) al National Stadium. Entrambe le gare saranno trasmesse su Dazn e Sky.

Importante questo viaggio nel paese del Sol Levante per l’Inter, che di proprietà cinese vanta in Oriente diversi estimatori. Non mancano nemmeno i fanclub locali, con più di 1 milione di appassionati e circa 200 soci tra Tokyo e Osaka dell’Inter Club.

Promoter del tour sarà TIG, e saranno coinvolte anche diverse Academy. Inter Academy Japan è un progetto nato nel 2014, vanta diversi partner nerazzurri e mira alla costruzione di scuole calcio in Giappone per il consolidamento del brand Inter sul territorio.

Milan e Juventus, il secondo giorno negli States: stanotte rossoneri in campo contro il Real Madrid

Prosegue il tour americano invece di Milan e Juventus. Partendo dai bianconeri, la giornata di ieri è stata condizionata dall’annullamento della gara contro il Barcellona. La Juve avrebbe dovuto affrontare i blaugrana nella notte ma a causa di una gastroenterite virale i catalani hanno dovuto dare forfait.

Dunque la prima partita americana si è trasformata in un allenamento a porte quasi chiuse per Allegri e company. Nella notte la Juve è arrivata a Santa Monica, dopo la giornata di ieri, nelle prossime ore ci saranno delle ore di libertà per i calciatori. Così come per quelli del Milan, che hanno trascorso la giornata a Downtown, tra eventi sportivi e mondani. De Ketelaere e Leao si sono intrattenuti a un match di tennis, mentre gli altri giocatori sono andati a spasso per L.A.; il secondo giorno americano è stato quasi uguale tra le due squadre. Corsa, prove e allenamenti dunque a Los Angeles per Milan e Juventus.

Per il Milan oggi è però matchday; i rossoneri si preparano alla sfida suggestiva contro il Real Madrid in uno stadio altrettanto fascinoso. Il derby d’Europa (Milan e Real sono le squadre che hanno conquistato più Champions League, 21 in totale) andrà in scena a Pasadena stasera, alle ore 4.30 ora italiana, al Bowl Stadium che nel 1994 ospitò la finale dei mondiali Usa persa ai rigori dall’Italia di Sacchi ai danni del Brasile.

Il diavolo scenderà in campo verosimilmente con un 4-3-3, e un paio di nuovi innesti. Mentre Okafor (presentato nella giornata di ieri) è in viaggio per raggiungere i compagni da Milano. Ecco la probabile formazione: Sportiello, Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheeck, Krunic, Pobega; Pulisic, Colombo, Messias.

A proposito di Pulisic, il capitano della nazionale americana è una stella dello sport a stelle e strisce e rappresenta una grandissima attrazione per il pubblico statunitense. Amatissimo e soprannominato già dalle parti di Milanello “Capitan America”, il neo numero 11 rossonero si è detto emozionato di approdare nella sua terra natale per l’estate e molto contento della continua crescita del “Soccer” oltreoceano.

A parlare della tournée estiva è stato nelle ultime ore Giorgio Furlani, dirigente salito in cattedra con scetticismo generale dopo gli addii di Maldini e Massara ma che adesso a suon di colpi di mercato ha potuto mostrare ai fan rossoneri tutta la sua competenza. Il Ceo ha recentemente parlato in conferenza stampa del tour milanista in America, parlando del Torneo come una grande opportunità per ampliare gli orizzonti della società dal punto di vista del marketing (il Milan negli ultimi anni ha fatto registrare una grande crescita nelle collaborazioni e nelle sponsorizzazioni).

Our CEO, Giorgio Furlani, touched base on:@TheSCTour ⚽

The importance of the US market 🇺🇸

The LA-Milan link 🔗#ACMTour #SempreMilan pic.twitter.com/of3cLvw6BE — AC Milan (@acmilan) July 23, 2023

Di straordinaria importanza consolidare il brand rossonero negli States, per la proprietà americana: “Siamo qui prima di tutto perché questo è un grande torneo, abbiamo l’opportunità di giocare contro grandi squadre e preparare la stagione nel migliore dei modi. Adesso gli States sono il mercato più importante, il “Soccer” è in grande crescita. Gli Usa in termini di fanbase è al terzo posto, abbiamo 13 Milan Club, di cui 2 in California. Speriamo che i nostri fan vengano a vedere le nostre partite nei prossimi giorni. Gli States sono per noi un luogo strategico visto che RedBird che possiede il Milan ha sul posto investimenti riguardanti sport, media, comunicazione e cultura”.