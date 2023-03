2 ingredienti che tutti abbiamo a casa per far tornare nuovo il WC del bagno

Con questo rimedio il vostro wc del bagno tornerà nuovo com’era il primo giorno. Nessuno conosceva questo segreto incredibile.

Vi sveliamo qual è la combinazione di ingredienti che vi permetterà di far tornare nuovo il vostro wc. Si tratta di un rimedio definitivo.

WC del bagno sporco e maleodorante, come evitarlo

Chiunque si occupi della pulizia domestica sa che un wc sporco e maleodorante è uno dei problemi più comuni. Queste caratteristiche possono dipendere dalle caratteristiche strutturali del wc, come anche dalla sua trascuratezza.

Se, ad esempio, il vostro wc è vecchio, il vostro impianto idrico pure e la potenza dello sciacquone lascia a desiderare, non è strano che il vostro bagno non goda di ottima salute.

A volte, però, il wc è perfetto e sono coloro che dovrebbero curarlo che non sanno bene cosa fare. Oggi vogliamo darvi alcuni consigli a tal proposito. Innanzitutto dovete sapere che quella di aggiungere un disinfettante automatico al vostro wc sia un’ottima soluzione.

In questo modo, tutte le volte in cui tirerete lo sciacquone è come se il wc si lavasse da solo. Un altro consiglio è quello di utilizzare spesso lo spazzolone, non solo per rimuovere i residui incrostati per via dei nostri bisogni, ma anche per eliminare i residui lasciati dall’acqua che fa ingiallire il fondo del servizio.

Potete anche utilizzare dei profumatori per ambienti, spray o elettrici, che vi permettano di mantenere il bagno sempre profumato e fresco. Se avete una finestra, fate arieggiare spesso l’ambiente.

Se questi consigli non vi risultano sufficienti, però, vi sveliamo di seguito un rimedio che vi permetterà di pulire definitivamente il vostro bagno.

Il rimedio definitivo è costituito da due ingredienti

Se volete che il vostro bagno splenda sempre per il suo pulito, vi proponiamo oggi un rimedio sensazionale che vi svolterà la vita. Il rimedio in questione comprende 100 ml di acido citrico, o 100 grammi nel caso in cui sia in polvere, e due aspirine compresse.

Queste ultime possono anche essere sostituite dall’acido acetilsalicilico, che è 10 volte più economico. Tutto quello che dovrete fare è inserire i due ingredienti all’interno di una boccetta spray e agitarla.

Quindi spruzzate il contenuto all’interno del wc e lasciate che riposi alcuni minuti. Quindi potete pure prendere lo scopettino del bagno e iniziare a sfregare lungo la superficie.

Sarà così che vedrete rimuoversi immediatamente tantissimi residui di sporco, spesso incrostato, causa anche dei cattivi odori dei quali già da tempo volevate liberarvi.

Se volete che il mix funzioni davvero e che la sporcizia e i cattivi odori provenienti dal wc siano soltanto dei lontanissimi ricordi, vi consigliamo di utilizzare questo rimedio più volte a settimana. Sarà allora che inizierete a vedere i primi risultati.

Questo metodo è davvero efficace e siamo sicuri che, una volta conosciuto, non smetterete di applicarlo. Viene utilizzato da tantissime ditte specializzate nella pulizia della casa, proprio perché permette a tutti di risparmiare una montagna di soldi con un ritorno non di poco conto sulle proprie finanze.