Si è spento, a 81 anni, il cardinale George Pell che fu accusato di violenza sessuale in Australia per poi essere assolto.

Il cardinale George Pell, ex alto funzionario della Chiesa cattolica accusato di violenza sessuale in Australia e poi assolto, è morto a Roma all’età di 81 anni. Proveniente da un ambiente modesto dello stato australiano di Victoria, George Pell si è fatto notare, in ambito ecclesiastico, fino a diventare grande tesoriere del Vaticano.

George Pell, il cardinale è morto: aveva 81 anni

Si è spento a 81 anni il cardinale Geoge Pell, che, qualche anno fa, è stato al centro di uno scandalo sessuale in merito a diverse accuse di pedofilia che gli erano state mosse, per le quali, poi, fu assolto.

La sua fulminea ascesa è stata segnata da condanne penali – successivamente ribaltate – per aver aggredito sessualmente due chierichetti australiani negli anni ’90, quando era arcivescovo di Melbourne.

I suoi sostenitori hanno elogiato il moderno “santo“, ma per le vittime di abusi sessuali in chiesa, la sua morte ha riportato alla mente ricordi dolorosi.

“È con grande tristezza che posso confermare che Sua Eminenza, il Cardinale George Pell, è morto a Roma nelle prime ore di questa mattina“, ha detto l’Arcivescovo australiano Anthony Fisher in una dichiarazione fornita ad AFP.

“Questa notizia è un grande shock per tutti noi“, ha aggiunto, invitando a “pregare per la sua anima“.

Un nome contaminato da una “mostruosa accusa”

L’ex primo ministro conservatore australiano, Tony Abbott, ha affermato che il nome del cardinale è stato contaminato da una “mostruosa accusa“. La sua incarcerazione “è stata una forma moderna di crocifissione“, ha detto Abbott. “Mi sembra un santo per il nostro tempo“.

Donald McLeish, dell’associazione SNAP per la difesa delle vittime di pedofilia da parte di esponenti religiosi, ha sostenuto che il cardinale incarna la negligenza della Chiesa nei confronti delle vittime di violenza sessuale, “non solo per la sua inazione, ma per la freddezza che ha mostrato nei confronti delle vittime e dei sopravvissuti”.

Secondo il sito Vatican News, George Pell “è morto per complicazioni a seguito di un intervento chirurgico all’anca“, al quale è stato sottoposto a Roma.

Il suo corpo sarà trasportato nella cattedrale di St. Mary a Sydney, secondo quanto riferito dalla Chiesa australiana.

Un caso ancora aperto

Gli avvocati australiani hanno confermato che porteranno avanti l’azione civile in cui Pell è coimputato. Il caso è stato avviato nel 2021 dal padre di un ex chierichetto deceduto che ha affermato di essere stato aggredito sessualmente da George Pell.

“La denuncia continuerà contro la chiesa e tutto ciò che Pell si è lasciato alle spalle“, ha dichiarato Shine Lawyers in un comunicato.

Prima della sua breve prigionia in Australia, Pell era considerato il braccio destro di Papa Francesco e la terza figura più potente della Chiesa.

Nel 2014, George Pell è stato incaricato di sradicare la corruzione dalla Chiesa in qualità di segretario del Vaticano.

È tornato volontariamente in Australia nel 2017 per affrontare le accuse di abusi sessuali che gli erano state mosse e che ha strenuamente negato fino alla sua morte.

Nel 2019 è stato condannato a sei anni di carcere per l’aggressione sessuale negli anni ’90 di due chierichetti nella sagrestia della cattedrale di San Patrizio a Melbourne.

Confermata in appello, la sua condanna è stata poi ribaltata dall’Alta corte australiana e il presule è stato rilasciato dopo 12 mesi di reclusione. Libero, cinque mesi dopo tornò a Roma, dove fu ricevuto da papa Francesco. Affermò che la sentenza permise di riparare a “una grave ingiustizia“.

Sebbene sia stato scagionato dai tribunali, un’indagine separata ha indicato il disprezzo mostrato per le accuse di abusi sessuali durante la sua ascesa alla Chiesa cattolica australiana.

“Nel 1973, il cardinale Pell non solo era a conoscenza degli abusi sessuali sui bambini da parte di membri del clero, ma considerava anche misure per evitare situazioni che potessero provocare discussioni su questo argomento”, ha concluso una commissione reale nel 2020.