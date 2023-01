Smettila di buttarlo, gettalo nelle piante in casa o giardino: te ne saranno grate

Un ingrediente che di solito gettiamo via è utile per le piante che abbiamo in casa o in giardino. Ecco come utilizzarlo.

Nelle nostre abitazioni, per abbellire le nostre stanze, come complemento d’arredo utilizziamo alcune piante di diversa natura che ci aiutano ad avere una casa graziosa e bella da vedere.

Molte di queste piante, sono utili non solo per la loro funzione estetica ma anche per evitare che si crea della muffa sulle pareti, dovuta dalla condensa che può nascere dall’umidità.

Piante: ecco cosa possiamo utilizzare invece di gettarlo via

Infatti, alcune di queste amiche sempreverdi, tendono ad assorbire tutta l’umidità in eccesso e a trattenerla affinché ci sia un ricambio d’aria sempre presente anche grazie alla loro fotosintesi.

Come ogni pianta e albero, grazie a questo metodo, c’è un ricambio di anidride carbonica e ossigeno che può rivelarsi davvero salutare per l’organismo umano e quindi l’aria in cui ci sono le piante sarà sempre genuina.

Ma queste piante, possono trovarsi anche all’esterno, specie sui nostri balconi e nei giardini e bisogna stare molto attenti alla loro manutenzione perché il cattivo tempo potrebbe danneggiarle.

Le piante, all’esterno delle nostre case, sono utili per l’ecosistema, in quanto gli insetti possono appollaiarsi sui loro fiori e trarre il nettare necessario per poi poter procedere con l’impollinazione.

Questo è molto importante, perché il pianeta, diventa sempre più green e salutare grazie all’aiuto degli insetti impollinatori e avere un giardino pieno di fiori e piante non fa altro che aiutare questi nostri piccoli amici.

Negli ultimi tempi, si sta sempre spingendo l’uomo a sensibilizzarsi verso il tema dell’ecosostenibilità e al salvaguardare il pianeta dopo che per anni si sono fatte azioni che hanno messo a repentaglio la salute dello stesso.

Per questo, in molti Comuni Italiani si è pensato di arricchire le aiuole con fiori e piante, a tal punto da dare apporto agli insetti di proliferare e di continuare la loro azione impollinatrice, che è molto utile anche per noi umani.

L’ingrediente impensabile

Per quanto possiamo fare per l’ambiente, sembra sempre che non è mai abbastanza e per questo cerchiamo dei metodi per far si che le piante e i fiori siano sempre rigogliosi ma non tutti sanno alcuni segreti.

C’è un ingrediente, che di solito gettiamo che invece è molto utile se inserito nel terreno delle nostre piante. Stiamo parlando del guscio d’uovo che unito ad altri scarti può diventare un ottimo fertilizzante.

Per prima cosa bisogna mettere i gusci di uovo all’interno del contenitore di un mixer assieme a delle bucce di banana e dei fondi di caffè e versare un po’ di acqua per ammorbidire il tutto.

Successivamente, si procede alla frollatura di tutti gli ingredienti e otterremo un composto che va inserito all’interno del terreno della pianta, stando attenti a tenere la miscela lontano dalle radici.

Scavando, questo composto va introdotto all’interno di un solco nel terreno e poi ricoprire il tutto con dell’altro terreno e mettere un po’ d’acqua per far in modo che il tutto venga ben assorbito.

Questo aiuterà a tenere lontano gli insetti non impollinatori e le proprietà della buccia di banana e del guscio d’uovo faranno crescere fiori e piante forte e rigogliose che resisteranno col tempo.