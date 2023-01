A Parigi, diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord da parte di un uomo.

Le persone colpite hanno riportato ferite lievi. L’aggressore è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo essere stato ferito leggermente da un proiettile. Per l’attacco si è servito di un’arma che assomiglierebbe a un punteruolo utilizzato per praticare fori nei muri.

A Parigi, diverse persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord da parte di un uomo. L’aggressione è avvenuta attorno alle 7 di questa mattina. Il ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin si è recato immediatamente sul posto dell’attentato e su Twitter ha ringraziato gli agenti per la loro reazione “efficace e coraggiosa”.

Reports of six people, including a police officer, being wounded in a knife attack, at Gare du Nord train station in #Paris. Suspect has been shot by police officers.#Attack #GareduNord #France pic.twitter.com/p705rzfBvX

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) January 11, 2023