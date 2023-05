È morta a 32 anni l’oro olimpico di Rio Tori Bowie

Lutto nel mondo dell’atletica. A 32 anni, è morta Tori Bowie, velocista statunitense già oro olimpico a Rio nel 2016.

L’atleta ha collezionato nella sua carriera tanti successi, come l’oro olimpico a Rio nel 2016 con la 4×100 ma anche l’argento nei 100 metri nello stesso evento. È anche stata campionessa del mondo l’anno successivo. Ad annunciare la sua morte è stata la World Athletics.

È morta Tori Bowie

Il mondo dello sport è in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa della velocista americana Tori Bowie, che ci ha lasciato oggi all’età di soli 32 anni. È stata trovata senza vita nella sua casa di Winter Garden e se anche la sua famiglia non si è sbottonata sulle cause, si pensa a possibili problemi mentali o depressivi, tesi che trova supporto leggendo lo strano post di sua sorella, l’atleta di basket Tamara.

L’ultima volta che l’abbiamo vista in pista era lo scorso giugno, poi il silenzio. Non abbiamo notizie sul motivo del decesso.

La notizia, annunciata dalla World Athletics, ovvero la federazione internazionale dell’atletica leggera, ha fatto in pochi minuti il giro del web. Una morte improvvisa sulla quale al momento non sono ancora state rese note le motivazioni.

Di certo, sappiamo solo che l’ex medaglia d’oro non gareggiava più dallo scorso giugno e aveva saltato anche l’ultimo appuntamento olimpionico di Tokyo. Nella nota ufficiale diffusa oggi pomeriggio dalla Icon Managemente Inc. che gestiva l’immagine e gli interessi della 32enne, si leggono parole di cordoglio e affetto:

“abbiamo perso una cara amica, quasi una figlia. tori era una campionessa, siamo devastati nel condividere questa triste notizia. abbiamo il cuore spezzato e ci uniamo al dolore della famiglia e degli amici”.

Al momento non sono stati aggiunti altri dettagli oltre queste poche informazioni e c’è grande mistero intorno alla scomparsa dell’atleta statunitense. Non sappiamo come sia morta ma la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutto il mondo dell’atletica, in cui era davvero una fuoriclasse con alle spalle medaglie d’oro e d’argento, nonché un titolo di campionessa del mondo nel 2017.

Molti atleti hanno manifestato il proprio cordoglio, come il detentore del record statunitense e tre volte campione mondiale, Noah Lyles:

“non posso crederci. avevo appena saputo che sarebbe tornata a casa con sua sorella e ora questa notizia. mi spezza il cuore, porterò la sua famiglia nelle mie preghiere”.

A ricordarla è stata anche la collega britannica Jade Johnson, che l’ha definita una delle atlete con più talento al mondo, definendosi straziata al solo pensiero di una morte in così tenera età perché Tori aveva molta strada ancora davanti.

Tori era uscita dalle scene dell’atletica mondiale e dei media, in effetti se la sua apparizione più recente risale solo a giugno, bisogna andare ancora più indietro per l’ultimo post che è addirittura nell’ottobre del 2019, in cui mostrava un video dove gareggiava nel salto in lungo.

In quell’occasione si notava la sua emozione aspettando Tokyo, olimpiade che come sappiamo verrà rimandata a causa della pandemia e si terrà nel 2021. Però, nonostante la trepidante attesa che aveva, Tori non vi ha partecipato né per quanto riguarda le qualificazioni dei 10 metri né in quelle del salto in lungo.

Il 4 giugno del 2022 l’abbiamo vista gareggiare nei 200 metri in Florida, poi più nulla.

La carriera

In passato Tori è stata molto di più che una semplice promessa dell’atletica, infatti dopo aver vinto il bronzo ai Mondiali del 2015, si è qualificata con la squadra olimpica statunitense per le Olimpiadi di Rio del 2016 dove ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 e il bronzo nei 100 e 200 metri. Suo anche l’argento nel 100 metri realizzando un tempo di 10.83.

Ai campionati Mondiali di atletica leggera del 2017 di Londra, ha vinto di nuovo 100 metri e staffetta mentre ai Mondiali del 2019 ha raggiunto le semifinali dei 100 metri.

Classe 1990, Tori è nata in Florida e da sempre ha avuto la passione per lo sport che poi l’ha portata ad essere pluripremiata in tutto il mondo. Purtroppo si è allontanata dalle scene dello sport per problemi presumibilmente seri, dato che non si è presentata nemmeno lo scorso 21 maggio al Duval County Challenge, dove doveva gareggiare e dove era ufficialmente inserita nella griglia di partenza dei 100 e 200 metri.

La sorella Tamara è fra le persone che ha ricordato affettuosamente Tori facendo anche intuire qualcosa in più, infatti il suo post su Facebook ha lasciato intuire possibili problemi depressivi: