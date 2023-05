La Rai trasmetterà le semifinali di Europa League di Roma e Juventus

Anche le semifinali di Europa League verranno trasmesse in chiaro. Accordo della Rai con Sky: andata per la Juve e ritorno per la Roma.

Anche la finale, in caso di arrivo di una delle due squadre italiane. La Rai si accorda con Sky, che cede alla televisione pubblica due gare su quattro delle semifinali di Europa League. Su Rai 1 verrà trasmessa dunque l’andata della Juventus e il ritorno della Roma, mentre il calcio italiano spera in uno storico derby in finale.

In chiaro anche le semifinali di Europa League

Dopo il derby di Milano, che Amazon Prime e Infinity Plus hanno ceduto a Tv8 per la trasmissione, anche l’Europa League sbarca in chiaro. Le coppe europee sorridono alle italiane, dopo anni – quasi tornando in un tuffo nel passato delle sette sorelle – e i tifosi avranno la possibilità di poter assistere alle gare delle loro squadre senza alcun tipo di abbonamento.

La confusione provocata dalle decine di piattaforme – tra streaming e abbonamenti – ha raggiunto da qualche anno anche lo sport, e il calcio soprattutto per le competizioni europee si è diviso. Da Amazon Prime, che ha preso da due anni i diritti per la Champions League, fino a Mediaset Infinity, passando da Dazn ovviamente.

Milan e Inter andranno su Tv 8 – canale satellite di Sky, dunque, per la semifinale storica di Champions League, mentre Juventus e Roma sbarcheranno addirittura sulla Rai.

Juventus-Siviglia e Bayern Leverkusen-Roma: aspettando un altro derby italiano in finale dopo 23 anni

Se il derby della madonnina verrà trasmesso sia all’andata che al ritorno, Juventus e Roma avranno invece una sola gara a testa a disposizione. Inizierà la Juventus su Rai 1, con l’andata della semifinale contro il Siviglia, una vera habitué della competizione, il prossimi 11 maggio. Poi occhi su Leverkusen, per il ritorno di Bayer-Roma in programma giovedì 18 maggio.

Sia i bianconeri che i giallorossi hanno superato i quarti di finale con difficoltà e sofferenza, meritando – soprattutto nel caso della Roma – il passaggio del turno. Difficile la trasferta portoghese per gli uomini di Allegri, ma anche Pellegrini e compagni hanno dovuto soffrire fino al gol, liberatorio, di Paulo Dybala.

Saranno due semifinali molto impegnative, che tutto il mondo del calcio italiano si augura potrà portare a un nuovo derby italiano in finale, a Budapest alla Puskas Arena. Nel 2003 l’ultimo, tra Milan e proprio la Juventus, ma in Champions League. Nel 2000 invece in Coppa Uefa – la vecchia versione dell’Europa League – altro derby italiano in finale tra Inter e Lazio.