In Italia irrompe el Niño, arriva il caldo estremo: dove si rischierebbero i 40 gradi

Sta per arrivare l’estate e con netto anticipo rispetto alla data ufficiale. El Niño arriva in Italia: pronti a sudare? Qui si toccheranno i 40 gradi. Attenzione se abitate qui.

Arriva l’estate in anticipo: caldo torrido in queste zone

La primavera si è fatta attendere a lungo quest’anno. Anche se è ormai arrivata a baciare con giornate tiepide quasi tutta Italia, non ha intenzione di rimanere a lungo nel nostro Paese.

Almeno questo è quanto dicono gli esperti del tempo. Da qualche giorno, da Nord a Sud, il bel tempo ha lasciato spazio a cieli nuvolosi e rovesci sparsi.

La Campania, per esempio, dopo un weekend prettamente primaverile, da qualche ora sta facendo i conti con temporali e raffiche di vento. Anche le temperature si sono abbassate rispetto alla media: la sera ancora si registrano valori che oscillano tra i 7 e i 10 gradi.

Tuttavia questa instabilità climatica dovrebbe durare ancora per poco. In Italia arriva el Niño, un ciclone di aria bollente più che calda, pronto a fare danni nel nostro Paese. Attenzione se vivete qui. In alcune zone del nostro Stivale si arriveranno a sfiorare addirittura i 40 gradi.

Preparatevi ad aprire gli ombrelli ma questa volta non per la pioggia bensì per il sole: in Italia arriva el Niño e promette di fare danni. Stiamo parlando di un ciclone di aria calda che parte dalle regioni del Pacifico, arrivando poi sul bacino del Mediterraneo con conseguenze devastanti per il nostro Paese.

Delle correnti torride e afose stanno già per affacciarsi in Europa: è davvero questione di pochissimi giorni, al massimo settimane. Il caldo che arriverà in Italia farà sicuramente piacere a coloro che non apprezzano l’inverno e il freddo ma non rincuora invece i meteorologi.

Questa instabilità climatica è dannosa non solo per il nostro Paese e i suoi abitanti ma anche per il Pianeta. Già allertata la Protezione Civile: in alcune zone si toccheranno persino i 40 gradi.

Dove? Ecco cosa dicono le previsioni meteorologiche. El Niño farà sentire la sua calda presenza su tutta Italia ma saranno soprattutto le regioni del Sud e le Isole a soffrire per il caldo torrido presto in arrivo.

Roma, Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna, le città e le isole che si troveranno in grande difficoltà a gestire un caldo inaspettato. Non solo le temperature saliranno vertiginosamente ma anche il tasso di umidità sarà altissimo: respirare diventerà praticamente impossibile.

Preparatevi già da adesso all’idea che questa estate che si appresta a fare il suo ingresso in Italia sarà bollente. I meteorologi sono tutti concordi nel sostenere che l’estate 2023 sarà una delle più lunghe, torride e calde degli ultimi anni. Vi diciamo di più.

Queste temperature così alte potrebbero perdurare fino a metà settembre, rendendo particolare e caldo persino l’autunno. Se è vero che le piogge – in eccesso, si intende – sono capaci a fare danni, è altrettanto vero che anche il calore non è un bene per il nostro Pianeta e per la nostra Italia in particolare.

Sappiamo tutti che cosa può succedere quando le temperature arrivano a sfiorare se non addirittura a superare i 40 gradi (in passato è già accaduto).

Il rischio di incendi, distruzione delle coltivazioni, della flora e della fauna è altissimo. I prodotti agricoli rischiano di non arrivare sul mercato di import ed export per via dell’impossibilità di coltivare in terre bruciate o arse dal sole.

Gli animali che non sono abituati a temperature così alte potrebbero perdere la vita. Massima allerta anche per bambini e anziani che non sono fatti per tollerare temperature così elevate.

Insomma, in Italia arriva el Niño e i meteorologi sono preoccupati. Temperature così elevate, che arriveranno a breve, non si registravano almeno dal 2011. Questo ciclone bollente si sta già facendo conoscere in altre nazioni e città europee.

Da settimane per esempio, in Spagna sembra sia arrivata l’estate. El Niño è sempre più vicino e tra qualche settimana al massimo, sarà già nella nostra Italia, pronto a fare danni.

La Protezione Civile, sindaci e amministratori comunali sono già all’opera per preparare un piano d’attacco pronto a fronteggiare questo caldo che al momento sembra davvero ingestibile. Occhio dunque alle alte temperature: potrebbero diventare un pericolo per tutti.