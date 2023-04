È legale scuotere la tovaglia sul balcone del condominio? Cosa afferma la legge

Scuotere la tovaglia sul balcone in un condominio è legale? La legge parla chiaro e determina cosa sia possibile fare o meno.

Che cosa dice la legge in merito allo scuotere la tovaglia sul balcone se si vive in un condominio. Fermo restando che mai nulla dovrà essere di intralcio o infastidire gli altri condomini è anche vero che ci sono delle normative, anche su questo semplice gesto.

Infatti, una volta finito di mangiare spesso e volentieri ci si libera delle briciole di pane – in favore degli uccellini – sbattendo la tovaglia direttamente dalla finestra o dal balcone. Quando è vietato e quando è consentito?

Scuotere la tovaglia dal balcone è consentito? Cosa dice la legge

Scuotere la tovaglia dal balcone o dalla finestra quando si vive in un condominio è un gesto normalissimo. Lo fanno praticamente tutti per liberarsi dalle briciole di pane o di biscotti, dopo pranzo o cena. Ma cosa accade se questo gesto infastidisce gli altri inquilini e quando è severamente vietato?

Questa è una linea di comportamento, in generale, consentita dalla legge italiana ma non deve essere un gesto che arreca disturbo alle altre persone in condominio.

Ovviamente, si scuote per liberarsi dalle briciole e mai da oggetti pericolosi che potrebbero danneggiare l’edificio e urtare le persone. Nel divieto si comprende anche sporcizia, avanzi di alimenti e tutto ciò che potrebbe essere definito come un rifiuto.

È importante inoltre valutare cosa dice il regolamento condominiale, che ha delle regole specifiche di comportamento anche in questo frangente. Le regole di ogni condominio possono essere severe e anche vietare questo gesto apparentemente innocente. La legge lo consente, ma se il regolamento lo vieta è bene non farlo.

Disturbo ai condomini e pericolosità: due fattori da considerare

Il limite da non superare è quello del disturbo, anche se una tovaglia non fa alcun rumore di fondo. Tuttavia, dalle ore 22.00 alle ore 8.00 del mattino è preferibile non fare alcun rumore, anche scuotendo una tovaglia leggera.

È ovviamente difficile credere che una tovaglia possa arrecare il disturbo della quiete pubblico, ma le sanzioni possono comunque essere molto severe e applicabili secondo la legge.

Se un vicino di casa o l’inquilino del piano di sotto si lamenta, potrebbe nascere un percorso fatto di accertamenti e valutazioni. Le briciole che vanno sui panni stesi delle persone dei piani inferiori o direttamente sul balcone, non è da considerarsi piacevole.

In linea generale si può affermare quindi che ogni tipo di sporcizia, polvere e oggetto pericoloso non dovrà mai essere gettato insieme al gesto della tovaglia dal balcone o finestra. È un comportamento che potrebbe essere indicato e quindi valutato in sede legale. Come per tutte le cose è bene non arrecare mai danni o fastidi ai condomini, svolgendo le azioni al massimo dell’educazione e dell’attenzione. Valutare inoltre, sempre, cosa chiede il regolamento del Condominio per essere più tranquilli.