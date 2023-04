Si possono sbattere tappeti e tovaglie in condominio? Ecco cosa risponde la legge

By

Si possono sbattere tappeti e tovaglie in condominio? Ecco cosa dicono, in merito, leggi che regolamentano la vita condominiale.

Quali sono le regole che riguardano un condominio? Prima di tutto è bene osservare un certo tipo di rispetto per tutti coloro che ci vivono. Non si può fare tutto quello che si desidera o comunque arrecare disagio. Quando si vuole scuotere la tovaglia o sbattere il tappeto fuori dal balcone è bene chiedersi se la legge lo consenta o meno. Gli esperti hanno provato a fare chiarezza, rispondendo a questa annosa domanda.

Si possono sbattere tappeti e tovaglie in condominio?

Quando si abita in un condominio ci sono tantissime regole che devono essere rispettate. Nella maggio r parte dei casi si tratta di educazione, non arrecare alcun disagio agli altri condomini e cercare agire nella maniera più corretta.

Si possono sbattere tappeti e tovaglie in condominio? La domanda in merito a tappeti e tovaglie nasce spontanea: quante volte si è sbattuto tutto dal balcone facendolo andare dal vicino del piano di sotto?

In linea generale questo è visto come un comportamento consentito dalla legge o normativa condominiale. Non dovrebbero esserci rumori fastidiosi, ma è comunque vietato produrne se disturbano la quiete del vicinato.

Non si devono inoltre gettare degli oggetti o qualsiasi altra cosa che possa danneggiare cose e persone (come polvere e avanzi alimentari).

Ovviamente, in ogni caso è importante valutare se ci siano dei punti sul regolamento condominiale che trattano l’argomento. Nello specifico questi saranno vincolanti per tutti i condomini, senza esclusioni.

Riepilogando è possibile sbattere tovaglie, cuscini, tappeti e altro direttamente dal balcone ma non deve essere vietato dal regolamento. Inoltre, non si dovrà arrecare alcun disagio o danno ai vicini, inquinare l’ambiente e buttare rifiuti di alcun tipo.

I rumori non sono ammessi dalle ore 22.00 sino alle ore 8.00, fascia oraria di riferimento dove tutti i condomini sono invitati a non produrre disturbi acustici.

Oggetti pericolosi e leggi condominiali

Le regole generiche consentono quindi di poter sbattere un tappeto o scuotere una tovaglia con delle briciole. Ma l’azione non dovrà fare rumore o comunque arrecare alcun disturbo. Sono le buone norme di convivenza tra vicini. Se il reato di disturbo acustico viene generato, allora si potranno applicare le solite normative e sanzioni.

Si esclude in ogni caso che lo sbattere una tovaglia o un tappeto possa arrecare un danno alla persona o alle cose. Ma attenzione, ci sono dei limiti che non devono essere mai superati. Infatti se un vicino sbatte il suo tappeto sporco e lancia oggetti pericolosi, allora si può incorrere in un richiamo e applicazione di possibili sanzioni.

Il consiglio è di leggere bene il regolamento condominiale, in secondo luogo limitarsi quanto più possibile nel gesto. In un condominio è importante convivere nella buona educazione.