Renato Schifani sull’ingresso di Cancelleri in Fi: “Lo accolgo con piacere”

Giancarlo Cancelleri ha partecipato alla kermesse di Forza Italia a Palermo, ricevendo il benvenuto dal presidente della Regione Sicilia.

“Ho sbagliato su Forza Italia, è una famiglia di valori”. Così Giancarlo Cancelleri dopo il clamoroso cambio di casacca. L’ex leader Cinque Stelle dopo aver abbandonato il Movimento è stato accolto dal partito di Silvio Berlusconi a braccia più che aperte; anche il governatore della Sicilia Renato Schifani ha dato il suo benvenuto durante la Convention di Fi tenutasi a Palermo al teatro Politeama nella giornata di oggi.

Cancelleri passa dal M5S a Forza Italia: il benvenuto di Schifani a Palermo

Ufficializzata con il benvenuto di Renato Schifani l’adesione al partito di Giancarlo Canelleri. L’ex Movimento Cinque Stelle infatti si è recato a Palermo nella giornata di oggi, 22 aprile, in occasione della kermesse di Fi ricevendo l’imbocca al lupo dal governatore della Sicilia per la sua nuova avventura.

Anche Antonio Tajani, che è intervenuto in collegamento video ha speso una parola per Cancelleri, salutandolo come “un nuovo amico”. “C’è un nuovo amico in sala che saluto” ha detto il coordinatore.

Insomma, l’ingresso di Cancelleri in Forza Italia è stato accolto molto bene dai vertici del partito, con Schifani fieramente ha affermato come Fi sia un partito aperto, nonostante l’ex Cinque Stelle sia stato un avversario di Musemeci: “Lo ha fatto con stile, il ruolo di viceministro che ha ricoperto ha fatto capire anche quanto ci tenesse agli interessi della Sicilia”.

Dopo le parole del presidente di Regione, Cancelleri si è alzato in piedi salutando la platea che ha risposto con un bell’applauso e ringraziando Schifani. Sorrisi, abbracci, pacche sulle spalle e tanto entusiasmo, con tanti presenti che avvicinatisi a Cancelleri hanno voluto unirsi al benvenuto di Schifani. Saluti anche da parto di Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia e del deputato Nicola D’Agostino.

Cancelleri, dal Movimento a Forza Italia: “Al posto suo mi vergognerei”

“Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate, ho cambiato“, ha detto l’ex leader dei Cinque Stelle in Sicilia. La mossa di Cancelleri però, oltre a creare entusiasmo in Forza Italia, ha fatto tanto discutere.

Se l’ex pentastellato ha riconosciuto e riscoperto valori in Forza Italia – da quanto si evince nelle sue dichiarazioni – c’è chi proprio questo trasferimento non lo ha digerito.

E’ stato Alessandro Di Battista, intervenuto su Facebook, a tuonare contro Cancelleri. “Ricordo i suoi attacchi quando abbandonai il partito per il governo Draghi, che gli permise di incassare lo stipendio da sottosegretario alle Infrastrutture“.

Una parabola indegna di incoerenza secondo il giornalista, il quale ricorda anche i vari commenti di Cancelleri nei confronti di Schifani in passato, sia pubblici che privati: “Io vergognerei come un ladro al suo posto”.