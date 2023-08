È la soluzione ad uno dei problemi più comuni in casa: lo consigliano gli idraulici

By

Questa è la soluzione ad uno dei problemi più comuni in casa: ecco perché dovresti procurarti subito una cipolla. Il consiglio degli idraulici ti farà risparmiare tanti soldi.

Cipolla nel water, perché dovresti provare questo sistema? Ecco quale problema comune risolve questo ingrediente. Non spenderai più nemmeno un centesimo per l’acquisto di prodotti specifici o per l’intervento di un tecnico.

Manutenzione della stanza da bagno: i rimedi naturali che devi conoscere

Pulizia e manutenzione della stanza da bagno sono fondamentali. Essa è il luogo preferito dai germi e dai batteri per la loro proliferazione. Anche se utilizziamo ogni genere di prodotti, talvolta anche costosissimi, ottenere risultati soddisfacenti è spesso complicato se non addirittura impossibile.

In questo articolo vogliamo condividere con te alcune soluzioni casalinghe per prenderti cura del tuo bagno senza spendere soldi per l’acquisto di detergenti inutili. Tutto ciò di cui hai bisogno ce l’hai sicuramente già a casa!

Se sei alla ricerca di una soluzione per disinfettare perfettamente i tuoi sanitari, puoi utilizzare una miscela a base di aceto e bicarbonato di sodio. In un nebulizzatore versa 2 cucchiai di aceto e 1 cucchiaio di bicarbonato. Aggiungi poi 1 bicchiere di acqua.

Spruzza la soluzione all’interno del water e lascia che il prodotto agisca per almeno 10 minuti, poi procedi con il risciacquo: dimenticati di germi e batteri! Aceto e bicarbonato sono infatti due ingredienti naturali che hanno un’azione disinfettante e antibatterica.

Hai provato di tutto per eliminare quegli antiestetici aloni gialli che spesso compaiono sulla tavoletta del water? Nessun prodotto ha sortito l’effetto promesso? Niente panico: 1 cucchiaio di ammorbidente unito a 2 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia è la soluzione al tuo problema: mescola questi due ingredienti in un contenitore e con l’aiuto di una spugna inizia a pulire i sanitari concentrandoti soprattutto sulle macchie: in pochi minuti scompariranno!

E se ti dicessimo che anche la cipolla può tornarti utile per la pulizia e la manutenzione del bagno, ci crederesti? Ecco il sistema che risolve un problema comune e fastidiosissimo.

Metodo della cipolla: la soluzione ad uno dei problemi più comuni in casa

Pronta a scoprire il metodo della cipolla? Con questo sistema risparmierai davvero tanti soldi. Parola degli idraulici! A cosa serve questo ingrediente? E soprattutto, come dobbiamo utilizzarlo? Rispondiamo a queste domande dicendoti subito che la cipolla ti permetterà di pulire a fondo i tuoi sanitari che torneranno brillanti, come se fossero stati appena acquistati!

Ecco come devi procedere. Procurati una cipolla di medie dimensioni e affettala grossolanamente. Versala in un contenitore, aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio e un bicchiere di acqua. Con un frullatore ad immersione, trita tutto. Otterrai una soluzione densa che dovrai filtrare in un contenitore pulito servendoti di un colino o di una garza sterile.

La miscela ottenuta ti permetterà di pulire e disinfettare alla perfezione i tuoi sanitari. Prendi una spugna, immergila nella soluzione e inizia a pulire: basteranno davvero pochi secondi per vedere un risultato incredibile! Non temere i cattivi odori: il bicarbonato di sodio neutralizza l’odore penetrante della cipolla, garantendoti una pulizia profonda dei sanitari: questo ingrediente è infatti uno sbiancante e disinfettante naturale.

Se provi il sistema della cipolla, non potrai più farne a meno: dimenticati di prodotti costosi per la pulizia o degli idraulici: risolverai così uno dei problemi più comuni in casa.

Questa stessa miscela la puoi utilizzare anche per eliminare i cattivi odori nel frigorifero. Versala in un barattolo di vetro che coprirai con della pellicola trasparente, quella alimentare, su cui farai dei fori: addio a sgradevoli odori. Infine puoi utilizzare questa soluzione anche sulle piante! Sì, proprio così: cipolla e bicarbonato terranno alla larga dai tuoi gioielli verdi i parassiti pericolosi.