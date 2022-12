Alberto di Monaco, com’era a 20 anni? Ecco lo scatto inedito | FOTO

Avete mai visto Alberto di Monaco a 20 anni? Era veramente il Principe dei sogni e ha fatto battere il cuore a moltissime donne.

È sempre stato un vero e proprio Principe Azzurro, quello che si sogna da bambine. Alberto di Monaco ha avuto una grande fama in passato, come uno degli uomini più belli e desiderati al pari del Principe William e Principe Harry. Con una mamma come Grace Kelly, di una bellezza unica nel suo genere, come avrebbe potuto non essere bello e affascinante? In molti non si ricorderanno di quanto fosse desiderato a 20 anni e queste foto rinfrescano sicuramente la memoria.

Alberto di Monaco, da latin lover a marito felice

Forse oggi non si direbbe e si pensa a lui in modo diverso, ma Alberto di Monaco è stato uno degli scapoli d’oro più ambiti di tutto il panorama Europeo. Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi è il figlio di Grace Kelly e Ranieri III, dal fascino intramontabile preso da entrambi i suoi genitori.

È il secondogenito dei Ranieri e fin da piccolo non è mai passato inosservato per la sua bellezza e il suo carattere molto particolare. È nato il 14 marzo 1958 sotto il segno del fantasioso Pesci ed è l’unico figlio maschio e – di conseguenza – Principe Ereditario secondo le leggi del Principato di Monaco.

Nel 2005 ha ottenuto la reggenza del Principato ed è diventato a tutti gli effetti il Principe Alberto di Monaco, dopo la morte di Ranieri III. Ai tempi ci sono stati tre mesi di lutto nazionale e il 12 luglio del 2005 è salito sul trono: un evento fantastico a cui hanno partecipato i nomi illustri arrivati da ogni parte del mondo. Il Principe ha ottenuto così le chiavi della città di Monaco, per poi essere incoronato il 19 novembre dello stesso anno davanti alla famiglia reale.

Il regno di Alberto II ha seguito il filone del padre, cercando di mettere in primo piano gli eventi culturali, sociali e ambientali per un futuro migliore.

Com’era Alberto di Monaco a 20 anni? Bellissimo

Alberto aveva solo 20 anni quando si è trasferito negli Stati Uniti per frequentare l’Amherst College nel Massachussetts. I suoi studi sono dedicati alle scienze politiche, musica, letteratura inglese e anche economia. Non fa ritorno subito a Monaco, perché prima decide di studiare presso l’Università di Bristol e anche alla Alfred Marshall School of Economics and Management.

Alberto II è sempre stato un grande sportivo, dal fisico atletico come il padre e dal sorriso affascinante come sua mamma. Ha avuto tantissimi flirt presunti e confermati, perché a 20 anni era considerato il Principe più desiderato allo stesso piano di William quando era giovane. È stato fotografato con tutte le più belle attrici del tempo e nessuna mai ha resistito al suo fascino.

Poi ha incontrato la nuotatrice Charlene e i due si sono sposati il 2 luglio 2011, per poi dare alla luce due gemelli nel 2014: Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier che è diventato subito il Principe in linea di successione dopo suo padre.

Ma Alberto ha avuto una figlia nata nel 1992 a seguito della relazione con l’americana Tamara Rotolo. Insomma, il vero Principe delle favole ma vero e se non lo ricordate quando aveva 20 anni vi rinfreschiamo la memoria.