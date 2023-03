“È in dolce attesa”, l’indiscrezione da Amici: il dettaglio notato dai fan | FOTO

Amici di Maria De Filippi, arriva l’indiscrezione che lascia di sasso: lei è in dolce attesa? Il dettaglio notato dai fan non passa inosservato. Eco la foto che non lascia più dubbi.

Da pochissimi giorni è iniziato il serale di Amici. Il programma più atteso dagli italiani finalmente è tornato su Mediaset. La conduttrice e padrona di casa, Maria De Filippi, sta vivendo un momento davvero complicato: solo da pochissimo è venuto a mancare il suo compagno di una vita, Maurizio Costanzo.

La morte del conduttore e giornalista più famoso d’Italia ha sconvolto tutti, nessuno si aspettava una cosa del genere. Da professionista qual è però, la regina di Canale 5 è tornata immediatamente a lavoro e di nuovo le trasmissioni di punta Mediaset sono in onda.

Tra quelle più attese c’è ovviamente Amici che ha raggiunto uno share incredibile con il primo appuntamento del serale. Proprio dalla scuola più famosa d’Italia, arriva l’indiscrezione che fa rimanere senza parole. I fan hanno notato un dettaglio che lascia di stucco: lei è forse in dolce attesa? Ecco la foto che fuga tutti i dubbi.

Cicogna in arrivo? L’indiscrezione fa il giro del web

Arriva una indiscrezione dalla scuola di Amici di Maria De Filippi che lascia tutti senza parole. Pare proprio che lei sia in dolce attesa! Non stiamo parlando di una allieva ma di una professionista, ovvero Francesca Tocca.

La moglie di Raimondo Todaro, nonché ballerina professionista del famoso talent Mediaset, potrebbe attendere il suo secondo figlio. Una foto che sta facendo il giro del web sembra non lasciare più alcun dubbio.

Durante il corso della prima puntata del serale, gli occhi di tutti hanno puntato proprio il corpo della ballerina che si è presentata in trasmissione con delle curve più morbide e un completo nero, quasi a voler nascondere la gravidanza.

Non ci sono ovviamente al momento delle certezze a riguardo, nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte della ballerina né da parte di Raimondo Todaro. Tuttavia, i sospetti della gravidanza diventano giorno dopo giorno sempre più insistenti: il web è convinto che Francesca sia in dolce attesa.

Se questa notizia dovesse essere confermata, sarebbe davvero straordinario. Per settimane si è parlato di una nuova crisi tra la Tocca e Todaro che, ritornati insieme dopo una breve separazione, starebbero affrontando ancora l’inferno sentimentale.

Tuttavia, la notizia di una presunta gravidanza rimescolerebbe le carte in tavola. Francesca lavora nel programma di Maria De Filippi da più di dieci anni. Bella come il sole e brava come poche, è un punto fermo per la conduttrice ma soprattutto un pilastro della trasmissione.

La Tocca e Todaro stanno praticamente insieme da una vita. Conosciutisi da giovanissimi, sono convolati a nozze però solo nel 2014, dopo la nascita della loro bambina Jasmine. Il loro sembrava un matrimonio perfetto, un’unione destinata a durare in eterno.

Ma solo io ho notato che Francesca Tocca aveva un leggero pancino sospetto? forse forse è 🤰#amici22 pic.twitter.com/v5dRjFPOk9 — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) March 20, 2023

Poi due anni fa la prima profonda crisi matrimoniale. Per lungo tempo si è mormorato che la professionista di Amici si fosse invaghita di Valentin Dimitru, ex allievo della scuola mariana.

Nessuna conferma e nessuna smentita riguardo questo flirt che sarebbe durato però, secondo i gossip, solo pochi mesi. Todaro, profondamente innamorato di Francesca, avrebbe perdonato però il tradimento decidendo di dare alla moglie una seconda possibilità.

A quanto pare le cose tra moglie e marito oggi si sono ripristinate e i due continuano ancora a stare insieme. La voce di questa gravidanza, poi, dovrebbe essere una ulteriore prova a conferma del loro ritrovato amore.

Per il momento si tratta chiaramente di rumors in attesa di conferma. I fan, in ogni caso, sarebbero felicissimi di vedere nuovamente la famiglia Tocca-Todaro riunita e felice più che mai con l’arrivo di un nuovo bebè.