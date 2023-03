Chiamata in arrivo ma non risponde nessuno, capita a tutti: ecco qual è la verità

Chiamata in arrivo ma non risponde mai nessuno? Questa cosa capita a tutti. Ecco che cosa si nasconde dietro il fenomeno delle cosiddette “telefonate fantasma”. Attenzione.

Quante volte squilla il telefono ma una volta avviata la chiamata non risponde nessuno? Ecco tutta la verità dietro le telefonate mute.

Telefonate mute, lo strano fenomeno che incuriosisce tutti

Chiamata in arrivo senza risposta: quante volte ti è capitata questa cosa? Sicuramente tante. Tutti i giorni riceviamo telefonate che apparentemente sembrano unilaterali, cioè alle quali il chiamante non risponde o addirittura, dopo pochi secondi di attesa silenziosa, chiude la telefonata.

Ebbene, c’è un’espressione specifica per definire questa situazione: stiamo parlando delle cosiddette “telefonate fantasma” o chiamate mute. Attenzione, se ti capita spesso questa cosa.

Si tratta di uno stratagemma non propriamente legale che viene utilizzato talvolta per scopi anche non leciti. Finalmente oggi scopriremo tutta la verità su questo fenomeno popolarissimo che potrebbe metterti nei guai.

Ti anticipiamo soltanto che non si tratta quasi mai di un errore ma di una tecnica utilizzata per ottenere uno scopo ben preciso. Negli ultimi tempi poi, questo fenomeno delle telefonate mute sta diffondendosi sempre di più. Vediamo più nel dettaglio in che cosa consistono, che rischi procurano ed eventualmente come difendersi.

Chiamata in arrivo senza risposta: ecco lo stratagemma che potrebbe rovinarti

Tante volte ti sarà capitato di ricevere una chiamata in arrivo senza risposta. La situazione più comune è questa: il telefono squilla, tu rispondi ma dall’altra parte nessuno parla. Anzi, dopo pochi secondi di attesa silenziosa, cade persino la linea.

Questo fenomeno ha un nome ed è il seguente: “telefonata muta” o “chiamata fantasma”. In qualsiasi modo le vogliamo identificare, sappi che si tratta di uno stratagemma non sempre legale che viene messo in atto per ottenere uno scopo ben preciso. Quale? Quello di vendere prestazioni e servizi.

Ebbene sì, questa tecnica viene il più delle volte utilizzata dai call center i quali, per via di alcuni sistemi automatizzati, vogliono velocizzare il lavoro effettuando in poco tempo quante più chiamate possibile.

Ovviamente, gli operatori non riescono a gestire tanti clienti contemporaneamente, pertanto la telefonata resta muta fino a quando questi non ritorneranno disponibili per dedicarsi al nuovo cliente.

Se la linea cade, invece, è per una ragione precisa e a specificarlo è il Garante per la protezione dei dati personali. Questo organo ha analizzato proprio il fenomeno delle telefonate mute stabilendo delle regole precise a riguardo.

Stando al testo firmato proprio da tale organo di garanzia, non si possono effettuare più di tre chiamate mute ogni 100 e se anche questo fenomeno si verifica, il consumatore deve avere la possibilità di poter comunicare con un operatore reale.

Altra cosa vietata è il cosiddetto “standby silenzioso”, ovvero il consumatore non deve mai ricevere una chiamata in arrivo senza che dall’altra parte ci sia il silenzio. Ecco perché, nel caso di queste telefonate mute, spesso sentirai ronzii vari o rumori ambientali: sono i cosiddetti “suoni di conforto” che nascono con un obiettivo preciso, quello di calmare la persona che riceve la telefonata.

Come comportarti in caso di chiamate fantasma

Attenzione però. Queste chiamate fantasma non sono effettuate soltanto dai call center ma il più delle volte lo stratagemma in questione viene utilizzato anche dai truffatori che ne approfittano per spillare i soldi ai malcapitati.

Capita spesso di ricevere delle telefonate mute a cui poi siamo tentati di richiamare: questa è la tecnica che utilizzano i truffatori che, proprio tramite il richiamo automatico, possono prosciugati il credito residuo.

Occhio dunque alle chiamate sospette perché potrebbero essere pure delle truffe telefoniche. Se ti ritrovi in una situazione del genere, inizia a bloccare numeri sconosciuti o quelli ai quali non ricevi risposta.

Scarica poi delle applicazioni in grado di rilevare le chiamate indesiderate e bloccarle in autonomia. In particolare, non richiamare mai numeri sospetti soprattutto se i prefissi sono quelli esteri. Se seguirai questi consigli, vedrai che non ti ritroverai mai nei guai.