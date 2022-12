È il segno zodiacale più geloso e possessivo dello zodiaco: occhi aperti

Il segno zodiacale più possessivo dell’oroscopo, tu lo conosci? Attenzione a stare insieme a lui, potrebbe farti uscire fuori di testa.

Avere a che fare con persone possessive e gelose non è il massimo. Sai che coloro che presentano questa caratteristica particolare appartengono a tale segno? Curioso di sapere quale? Te lo sveliamo noi.

Oroscopo e gelosia

La gelosia è un sentimento comune che appartiene al genere umano. Chi non ha mai provato questo stato d’animo? Sicuramente la risposta è tutti. Gli astrologi ritengono che l’oroscopo possa dire tanto di una persona e soprattutto che il nostro segno zodiacale con corrispondente ascendente, possa influenzare la nostra personalità.

Non tutti i nati sotto i segni indicati dall’oroscopo presentano la caratteristica della gelosia e della possessività. C’è però un segno in particolare che viene considerato il più grande geloso dello zodiaco.

La gelosia non è sicuramente uno stato d’animo positivo o perlomeno non lo è la maggior parte delle volte. Tuttavia è un sentimento, perché anche così lo si può definire, che talvolta è inevitabile da provare ma che differisce da persona a persona.

Molti decidono di convertirsi ad uno stile di vita serena e tranquillo lasciando da parte gelosia e possessione. Qualcun altro invece non riesce a controllarsi e finisce per reagire in modi riprovevoli. Attenzione a questo segno che è super geloso.

Qual è il segno più possessivo dello zodiaco

La gelosia non fa mai bene soprattutto se la si prova nei confronti di una persona vicina o che si ama. E’ però uno stato d’animo innato che tutti abbiamo, ma che si manifesta talvolta in maniera più forte in alcuni soggetti piuttosto che in altri.

L’oroscopo ci dice però che c’è un segno in particolare che si può considerare il più geloso e possessivo di tutti. Conoscendo tante persone, ti sarai reso forse conto anche tu che c’è chi manifesta questo sentimento in maniera più preponderante di altri.

Ti sei mai chiesto a quale segno apparteneva la persona gelosa con cui sei entrato in contatto? Se no, te lo ti diciamo noi: probabilmente era del segno del Leone.

Ebbene sì, secondo lo zodiaco, i nostri amici Leoncini sono tra le persone più gelose e possessive. I nati sotto il segno del Leone adorano mettersi al centro dell’attenzione, sono megalomani, spesso soffrono di manie di protagonismo e non accettano di essere messi in panchina.

Il Leone, fiero e orgoglioso, potrebbe perdere la testa per la gelosia. La sua testardaggine e la sua caparbietà, gli consentono di agire talvolta anche in modo scorretto pur conquistare il favore e l’attenzione degli altri. Ma udite, udite! Sebbene il Leone si possa considerare tra i segni più possessivi e gelosi dello zodiaco, non è solo: ce ne sono anche altri due che potrebbero compiere pazzie per la gelosia.

Al secondo posto c’è il Cancro. I nati sotto il segno del cancro hanno una caratteristica in particolare: devono avere sempre tutto sotto controllo. La gelosia ce l’hanno innata e soprattutto in coppia non manca di manifestarsi: uno sguardo sbagliato, una parolina di troppo ed ecco che il cancro esplode e anche in pubblico.

Persone sentimentali e romantiche, sono capaci di donare il loro cuore agli altri ma attenzione a far loro una mancanza di rispetto, in amore o sul lavoro: potrebbero non prenderla proprio bene.

Gli attacchi di gelosia spesso caratterizzano questo segno. Intuitivi e orgogliosi, raramente torneranno sui propri passi chiedendo scusa o ridimensionando il loro sentimento di gelosia. Se traditi, possono agire per vendetta.

Del Toro invece ne vogliamo parlare? E’ sicuramente dopo il Leone e il Cancro tra i segni più gelosi e possessivi dello zodiaco. Sebbene i nostri amici torelli cerchino in tutti i modi di fidarsi, soprattutto in amore, del proprio partner, sono per natura possessivi e gelosi.

Romantici e passionali ma anche insicuri, non sempre riescono a far prevalere la ragione sulla gelosia. Dotati di orgoglio e rabbia difficile da gestire, sono capaci anche di interrompere relazioni di lunga data se ritengono che qualcuno abbia fatto loro un torto. E tu, a quale segno appartieni? Sei nella categoria dei gelosi e possessivi, oppure no?