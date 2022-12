Brindisi: scontro fra tre auto, 2 vittime e 4 feriti

Terribile incidente multiplo sulla strada di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove sono rimaste coinvolte 3 auto.

Il bilancio è davvero tragico, infatti ci sono state due vittime e 4 feriti, inoltre una delle tre vetture è finita contro il guardrail.

Incidente Brindisi

Intorno alle 20 della sera di oggi, 16 dicembre, è avvenuto un terribile triplo incidente a Brindisi, precisamente nella strada che collega San Pietro Vernotico alla città.

Due persone hanno perso la vita e altre 4 sono rimaste gravemente ferite e trasportate nell’ospedale Perrino di Brindisi in codice rosso. A bordo di ogni mezzo c’erano diversi ragazzi e il violento impatto ha richiesto l’intervento di più ambulanze del 118.

Secondo una prima dinamica dei fatti, sembra che due vetture si siano scontrate in maniera frontale, mentre la terza è finita contro un guardrail. Due persone sono morte sul colpo, ovvero una di 18 anni di San Pietro Vernotico di nome Luigi Raffaele Marangio e un 32enne, Augustine Kwadwo Kona, originario del Ghana ma residente a Brindisi.

Dopo l’impatto sono giunti sul posto subito i soccorritori sanitari, chiamati da alcuni testimoni, ma purtroppo per le vittime non c’è stato nulla da fare, mentre ora si spera che coloro che sono rimasti feriti, possano riprendersi al più presto ma non sono state fornite informazioni in merito alle loro condizioni.

Le indagini

A indagare è la Polizia locale di San Pietro Vernotico, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Brindisi. Si tenta di ricostruire la dinamica dell’impatto multiplo, talmente violento da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per rimuovere i mezzi incidentati, completamente distrutti.

L’area è stata sequestrata e le salme erano ancora incastrate fra le lamiere delle vetture, una delle quali era cappottata. Per i due conducenti non c’è stato nulla da fare, erano morti sul colpo e ora saranno fondamentali le parole dei ragazzi rimasti illesi.

Ora si procede con i rilievi di rito per ricostruire esattamente l’incidente e per fare questo si stanno ascoltando i testimoni e si cercano eventuali impianti di sorveglianza che possano aver ripreso quanto accaduto.

I veicoli che si sono schiantati fra loro, ovvero una Focus dove viaggiavano 3 extracomunitari e una Fiesta con 5 giovani, sono stati sequestrati, così come il terzo finito fuori strada, una Peugeot di cui miracolosamente gli occupanti sono rimasti illesi, anche se fortemente scioccati.

La zona è stata presidiata dai Carabinieri che hanno dovuto gestire anche i familiari e gli amici delle vittime, in preda alla disperazione.