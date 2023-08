È giunto il momento di cambiare laptop? Ecco i segnali da non ignorare

I segnali che il nostro laptop ci invia per farci capire che è arrivato il momento di sostituirlo con un modello più recente.

Il laptop, come qualsiasi altro strumento tecnologico, ha una durata limitata nel tempo. Spesso, il nostro computer ci invia dei segnali specifici che possono farci capire che è arrivato il momento di sostituirlo, in quanto obsoleto, con un modello più recente e con caratteristiche hardware e software più avanzate. Scopriamo insieme quand’è il momento di comprare un nuovo laptop.

Quando bisogna cambiare il laptop?

Quando bisogna cambiare il laptop? È una domanda che molti si pongono, specialmente quando iniziano a notare dei segnali di rallentamento o inefficienza nel computer.

I segnali che il nostro computer ci invia sono specifici e riguardano, nella maggior parte dei casi, l’obsolescenza delle componenti.

Il computer, infatti, non è destinato a durare per sempre, anche perché gli standard in rete e le prestazioni richieste da programmi di editing e non solo, richiedono che la macchina funzioni bene e che possa sostenere i ritmi di determinate attività.

Non possiamo, dunque, ignorare le comunicazioni che il nostro laptop ci invia e che, nei fatti, possiamo riscontrare precisamente nel cambio di prestazioni e nell’incompatibilità di alcune componenti che mal si adattano ai continui mutamenti tecnologici.

Prestazioni lente

Uno dei primi segnali che il nostro laptop ci invia è sicuramente legato al rallentamento delle prestazioni, che possono complicare notevolmente lo svolgimento delle attività quotidiane svolte al PC, anche a partire dalla semplice navigazione in Internet o in relazione all’apertura di programmi, che, ad un tratto, si caricano più lentamente del solito.

Il rallentamento delle prestazioni può derivare da diversi fattori: tra questi, sicuramente può esserci anche un accumulo di file temporanei e di dati che dovrebbero essere cancellati al fine di velocizzare un po’ di più il sistema operativo.

Da considerare, inoltre, anche i programmi che abbiamo installato sul nostro laptop i quali, insieme anche ai giochi, potrebbero ulteriormente appesantire il sistema e far riscontrare un calo delle prestazioni, in quanto occupano molta memoria e impiegano tante risorse della CPU.

Obsolescenza hardware

Il rallentamento delle prestazioni del laptop si connette, inevitabilmente, alla cosiddetta obsolescenza dell’hardware.

D’altronde, come saprete, nel corso del tempo, tecnologia migliora sempre di più e richiede standard sempre più elevati. Pertanto, la macchina a nostra disposizione potrebbe non essere più in linea con i mutamenti introdotti sul piano tecnologico.

Potrebbe, infatti, presentarsi una carenza di risorse hardware, qualora il laptop fatichi a gestire programmi e applicazioni di recente lancio. In questo caso, come si può tranquillamente immaginare, le performance vengono a calare.

Se, sul laptop, apriamo diversi lavori con programmi pesanti o molte finestre nel browser e riscontriamo di conseguenza un rallentamento, ciò può dipendere dal fatto che la memoria RAM è satura.

In questo caso, si potrebbe pensare ad un’espansione della memoria, al fine di migliorare le prestazioni.

Possiamo anche tenere in considerazione, in questa situazione, le porte USB obsolete, le quali potrebbero non supportare, ad esempio, chiavette USB 3.0, dischi rigidi SSD veloci e, quindi, non permettere il trasferimento dei dati contenuti in tali supporti di archiviazione.

Durata della batteria ridotta

Uno dei segnali più evidenti, legati all’obsolescenza del laptop, è la riduzione della durata della batteria.

Quando la macchina diventa vecchia, infatti, la batteria tende a durare di meno e a consumarsi in un tempo minore, rispetto a quando era nuova, anche dopo brevi utilizzi.

A spiegare questo problema, è certamente l’usura che la batteria stessa ha subito nel corso del tempo.

Bisogna sapere, infatti, in merito, che ha le batterie agli ioni di litio si degradano con l’uso continuo.

Possono, di conseguenza, perde la capacità di fornire una carica completa per un tempo più esteso, rispetto agli inizi.