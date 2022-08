“Mi ha tradita”, Carlo Conti ci ricasca: matrimonio spezzato in due | L’amante è famosissima

Carlo Conti è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana, ma come tutte le persone nasconde qualche segreto che prima o poi emerge e crea ferite.

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e volto Rai di successo. Come per tutti i vip, la sua vita privata è sotto la lente di ingrandimento e ci sono alcuni segreti che sarebbe stato meglio non rivelare. Conti è stato sposato con Francesca Vaccaro, costumista di successo che ha sempre svolto uno stile di vita riservato e fuori dal gossip. Eppure qualcosa ha rotto tutto e il segreto emerso ha scosso le loro anime.

Carlo Conti professionista di successo

Il grandissimo conduttore Rai, Carlo Conti, rappresenta oramai una sicurezza e una garanzia. Conti nasce il 13 marzo 1961 a Firenze sotto il segno del fantasioso Pesci.

A soli 18 mesi di vita perde il padre e sua madre Lolette ha lottato e lavorato tantissimo per mantenere la sua famiglia. Nel 1996 viene travolto dalla famoso alluvione di Firenze e ricorda spesso quei giorni orribili e di grande disagio. Pochi anni dopo, anche i suoi amati nonni decedono a causa di alcune patologie. Carlo è un uomo determinato e si laurea in ragioneria iniziando il suo lavoro in banca. Ben presto però si rende conto che quella non sia la sua vera strada e decide di dedicarsi alla radio.

Una carriera promettente che ha inizio nel 1977 e prosegue dando voce a moltissimi programmi radiofonici di Firenze. Ad un certo punto della sua vita incontra Leonardo Pieraccioni, oggi considerato come un fratello gemello, oltre che Giorgio Panariello. Il terzetto che si forma, neanche a dirlo, travolge grazie alla comicità che tutti noi conosciamo ancora oggi.

Tra i momenti di buio del conduttore, la perdita dell’amico e collega Fabrizio Frizzi. Una ferita che ancora oggi sembra non essersi rimarginata, così come un segreto emerso che ha creato non poche ferite.

Il tradimento e la confessione

La moglie di Carlo Conti è Francesca Vaccaro, sposati dal 16 giugno 2012. I due si sono conosciuti all’epoca della conduzione di Conti di Domenica In, su Rai Uno. Tutto è cambiato nel momento in cui è arrivata Roberta Morise, la conduttrice televisiva che ha conosciuto nel backstage dell’Eredità.

Alla trasmissione I Lunatici di Radio Due, il conduttore ha raccontato di aver tradito e di aver lasciato la sua compagna per la Morise. Durante il racconto ha messo in luce alcuni aspetti significativi, confermando di aver avuto una storia con una persona conosciuta e che il motivo della rottura potrebbe essere stata l’esposizione mediatica elevata e faticosa.

Subito dopo questa rottura, il conduttore è tornato dalla sua attuale moglie e hanno trovato un punto da cui ripartire. Nel 2014 dal loro bellissimo amore è nato Matteo, il loro primogenito.