Chi sono Manuel Maura e Francesca Sorrentino, la coppia di Temptation Island 2023

Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island troviamo di sicuro quella composta da Francesca e Manuel. Nella scorsa puntata, abbiamo visto Sorrentino piangere amaramente dopo aver ascoltato le parole del suo fidanzato, che ha ammesso di aver frequentato altre donne nei loro momenti di pausa. I due stanno assieme da 2 anni e mezzo, ma nel corso di questo tempo, nonostante anche una convivenza di 1 anno, lui l’ha lasciata 5 volte, anche se lei lo ha sempre perdonato tornandoci assieme. Tuttavia, a scrivere alla redazione è stata proprio lei, stufa di questo tira e molla e intenzionata a capire se tra loro può continuare o meno. Anche lui, del resto, si rende conto di non avere un comportamento corretto con lei, e se nel corso del loro soggiorno si renderà conto che è la donna della sua vita, inizierà a fare davvero sul serio. Conosciamoli meglio, nell’attesa di vedere cosa succederà questa sera.

C’è molta attesa per la seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda questa sera su Canale 5. Oltre a scoprire se Manu avrà accettato l’invito ad un falò immediato con la compagna Isabella, gli spettatori vedranno come procedono le cose tra le altre coppie. Una, in particolare, ha attirato l’attenzione degli spettatori, quella composta da Francesca Sorrentino e Manuel Maura, fidanzati da 2 anni e mezzo ma con parecchi problemi tra loro, al punto che lui in questo arco di tempo l’ha lasciata e ripresa per 5 volte. A scrivere alla produzione del docu-reality è stata lei, intenzionata a capire se possono continuare a stare assieme o se invece devono dirsi addio una volta per tutte, stremata da questo continuo tira e molla a cui la sottopone il fidanzato.

Chi sono Francesca e Manuel di Temptation Island

Gli utenti di Twitter si sono schierati per lo più dalla parte di Francesca, colpiti dalle sue lacrime e dalla capacità di introspezione che ha dimostrato, sebbene non capiscano come possa continuare a rimanere con lui, che pare palesemente non innamorato come lei vorrebbe. Come spiegato dalla ragazza, non riesce a lasciarlo, in quanto si sente galvanizzata nel momento in cui lui ha bisogno di lei.

Francesca Sorrentino, 23 anni, vive a Giuliano di Roma e lavora come tecnico di riabilitazione psichiatrica all’università dell’Aquila e come molte coetanee ha un profilo Instagram, anche se ora risulta privato. È assieme a Manuel da 2 anni e mezzo, e i due hanno anche convissuto per circa 1 anno, anche se ora si trovano in una fase transitoria a causa dei dubbi e delle incertezze del ragazzo, che nel corso di questo tempo l’ha lasciata più volte. La giovane vuole conoscere cosa prova davvero il compagno, altrimenti sarebbe disposta a mettere la parola “fine” alla loro relazione.

Manuel Maura, 30 anni, è di Roma e lavora come rappresentante farmaceutico. Anche lui, come la sua ragazza, ha per ora il profilo privato su Instagram. Dalle sue affermazioni nel corso della prima puntata, il trentenne pare che in più di un’occasione l’abbia lasciato in quanto desideroso di avere la sua libertà, frequentando anche altre donne (pur dicendo il contrario a lei), ma incapace di pensare all’idea di Francesca con un altro uomo. Con la partecipazione al programma, vuole capire una volta per tutte se è lei la donna della sua vita.

Dalle clip fatte trapelare dalla produzione di Temptation Island, pare che Francesca dovrà passare ancora momenti molto duri, al punto da scoppiare in lacrime durante un falò con le compagne di avventura. Intanto, Filippo Bisciglia, conduttore della trasmissione, intervistato da SuperGuida Tv, ha annunciato alcuni risvolti succosi sull’evolversi di questa edizione: “Non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”. Di cosa si tratterà? E vedrà coinvolti proprio Manuel e Francesca? Non resta che sintonizzarsi questa sera dalle 21.30 su Canale 5 per scoprirlo.