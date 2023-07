Pioggia e grandine bloccano l’estate, arriva il brutto tempo: le zone a rischio

By

Le previsioni di Mario Giuliacci annunciano pioggia e grandine in arrivo. Purtroppo, pare che il brutto sia alle porte e rischia di bloccare l’estate. Scopriamo tutte sulle novità meteo per i prossimi giorni!

La prossima settimana riserverà delle brutte sorprese sul fronte meteo. Ad annunciarlo è Mario Giuliacci, che con le sue previsioni avvisa gli italiani e li mette in guardia sui loro spostamenti. Il tempo purtroppo non sarà bello e sono in arrivo pioggia e grandine in alcune zone. Scopriamo quelle che a rischio!

Come sarà il tempo la settimana prossima

Le previsioni annunciate da Mario Giuliacci per la settimana prossima non sono affatto buone. Pare che alcune zone del nostro paese saranno interessate da basse temperature e sono in arrivo addirittura pioggia e grandine.

Infatti, come detto da Giuliacci, potranno esserci temporali e fenomeni di piogge in varie parti d’Italia, e fresche temperature in arrivo, che prenderanno il posto del piacevole calore che gli italiani hanno assaporato nei giorni scorsi.

Nonostante l’estate sia già iniziata, quindi, e sembrava che il bel tempo doveva durare a lungo, ancora una volta a rovinare tutto arriva la pioggia.

Sarà una bella batosta per tutti gli italiani che avevano prenotato in varie parti della penisola e per molti ci saranno cattive sorprese. Ma per saperne di più scopriamo dove potranno verificarsi fenomeni temporaleschi.

Maltempo nel Centro Nord

Le piogge e i temporali, come annunciato da Mario Giuliacci, si verificheranno intorno ai primi di luglio, quindi nella prima settimana del mese. Caleranno le temperature, soprattutto nel Centro-Nord. Si tratta di una fase passeggera, però, perché dopo i primi due giorni della settimana inizierà a fare di nuovo caldo.

Anche se non sarà un caldo intenso, ci sarà bel tempo, ma questo accadrà dopo il calo delle temperature e le piogge che si spargeranno in varie regioni del centro e del nord. Il colonnello Mario Giuliacci ha comunque detto agli italiani di non preoccuparsi, perché ritornerà l’anticiclone africano.

Si tratta di un’area anticiclonica, di tipo subtropicale, tipica generalmente dell’Africa del nord, dove si trova il deserto del Sahara. Questa ondata è caratterizzata solitamente da correnti calde, che portano ad un aumento sensibile delle temperature, addirittura oltre la media, determinando caldo afoso e disagi in generale per tutti.

Ci sarà dunque ancora caldo e tanto sole, ma solo dalla metà della prima settimana in poi. Invece, nei giorni che coincidono con gli inizi di luglio le temperature caleranno al di sotto delle medie.

Torna l’anticiclone africano dal 6-7 luglio

Per tutti coloro che vogliono andare al mare e hanno già programmato le vacanze in questo periodo arrivano caldo e sole, ma dal 6-7 luglio. Con il ritorno dell’Anticiclone Africano nell’ultima parte della settimana sarà in aumento il caldo e nelle isole potranno esserci unte di 40 gradi.

Al Centro-Sud le temperature saranno in aumento, il tempo sarà in prevalenza soleggiato e Sicilia e Sardegna saranno investite da ondate di caldo forte. In particolare, il caldo aumenterà dal weekend del 6-7 luglio, ma già dalla giornata di mercoledì si potrà godere del clima tipicamente estivo.

La giornata sarà soleggiata su tutte le regioni, tranne che sulle Alpi centro-orientali, dove potranno esseri possibili rovesci o temporali pomeridiani. Nella giornata di Giovedì tempo il tempo sarà in prevalenza soleggiato, caldo e stabile sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord potrà essere variabile.

Infatti, nella seconda parte della giornata potrebbero esserci rovesci o temporali sulle zone alpine. Aumenta la probabilità di qualche temporale anche sulla Val Padana, soprattutto tra la sera e la notte successiva. Al Sud e sulle Isole le temperature saranno invece in aumento.

Nel corso del fine settimana del 6-7 luglio probabilmente l’anticiclone africano si estenderà verso l’Italia, portando tempo più stabile e caldo maggiore. Le alte temperature dalle isole maggiori si estenderanno successivamente nel resto della penisola.