È davvero semplice cambiare la taglia del colletto dei vestiti: non si nota nulla

Diminuire la taglia del colletto dei vestiti è un’operazione semplice e da svolgere in autonomia, bastano pochi strumenti.

Quando si acquista un nuovo capo d’abbigliamento, può capitare che la taglia del colletto non sia perfettamente adatta alla nostra misura. Tuttavia, non è necessario rinunciare a indossare quel bel vestito o quella camicia che ci piace tanto. Esistono semplici tecniche per modificare la taglia del colletto e renderlo più confortevole. Vediamo come stringere un colletto utilizzando punti e fili.

Cambiare la taglia del colletto: come fare

Per iniziare, prendiamo la parte corrispondente al colletto e individuiamo le cuciture interne delle spalle su entrambi i lati. Assicuriamoci che le cuciture siano allineate correttamente da entrambe le parti. Questo ci aiuterà a mantenere l’aspetto simmetrico del colletto dopo averlo ristretto.

Successivamente, individuiamo il centro del colletto e segniamo questa posizione con del gesso o una matita lavabile. Questo punto sarà un riferimento importante durante il processo di restringimento. Ora, è il momento di decidere di quanto vogliamo stringere il colletto. Segniamo due punti simmetrici da entrambi i lati del punto centrale. Questi punti rappresenteranno i limiti in base ai quali stringeremo il colletto.

Un po’ più in basso rispetto al punto centrale, segniamo un altro punto con il gesso. Questo punto ci servirà per tracciare delle linee e creare un triangolo che utilizzeremo come guida per la cucitura.

Passo successivo, cucire il triangolo

Prendiamo ago e filo dello stesso colore del tessuto e cominciamo a cucire il filo sul triangolo che abbiamo tracciato. Partiamo dal vertice, il punto al centro del colletto, e cuciamo il filo alternando destra e sinistra lungo le linee del triangolo. Questo processo crea una cucitura decorativa che contribuirà a stringere il colletto.

Dopodiché, una volta completato il triangolo con la cucitura, tiriamo il filo in modo da stringere il colletto. È importante assicurarsi di non tirare eccessivamente, altrimenti il colletto potrebbe risultare troppo stretto. La tensione del filo dovrebbe essere sufficiente per stringere il colletto fino alla misura desiderata.

Continuiamo a cucire il resto del colletto nello stesso modo, cucendo lungo le linee del triangolo e tirando il filo per stringerlo. Fissiamo la cucitura alla fine per evitare che si allenti nel tempo, quindi tagliamo il filo in eccesso. A questo punto, avremo stretto il colletto dei nostri vestiti creando una piega centrale grazie alla cucitura a forma di triangolo.

Se desideriamo rendere meno vistoso l’effetto della cucitura, possiamo aggiungere dei bottoni sulla piega. I bottoni serviranno anche a mantenere il colletto ben saldo nella posizione desiderata.

Ultimi consigli per cambiare la taglia del colletto

Ricorda che modificare la taglia del colletto richiede un po’ di pratica e pazienza. È sempre consigliabile esercitarsi su un capo meno importante o meno costoso prima di applicare questa tecnica a un vestito o una camicia di valore.

Come abbiamo visto, allargare la taglia del colletto dei vestiti può essere fatto seguendo semplici passaggi. Prendendo le misure corrette e utilizzando punti e fili, è possibile adattare il colletto alla nostra misura e godere di abiti che si adattano perfettamente al nostro stile e alla nostra personalità.