Come allargare una camicia o blusa facilmente: in 2 minuti hai risolto il problema

Come allargare una camicia o blusa facilmente? In due minuti hai risolto il problema. Altro che sarta! Diventerai bravissima a fare da sola piccoli aggiusti sartoriali.

Con il metodo che ti stiamo per mostrare diventerai brava quasi quanto una sarta. Se vuoi imparare ad allargare una camicia o una blusa affinché possa calzare alla perfezione, allora segui questi consigli.

Imparare a cucire in poche e semplici mosse

Non tutti abbiamo il dono del cucito, anzi, forse cucire, soprattutto se non si ha esperienza, è una delle cose più complicate da fare. Non devi essere però una sarta professionista o recarti necessariamente da un esperto di cucito per piccoli aggiusti sartoriali che con un po’ di pratica e impegno puoi realizzare da sola.

Per esempio, hai idea di come allargare una camicia o blusa facilmente? Se la risposta è no, ti consigliamo di continuare a leggere perché finalmente oggi imparerai a fare qualcosa che ti tornerà sicuramente molto utile.

Non preoccuparti. Non è nulla di particolarmente complicato o difficoltoso da fare. Segui solo i nostri suggerimenti e vedrai che risultati! Potrai diventare quasi brava come la sarta.

Se all’inizio anche solo utilizzare il centimetro ti sembrerà un’impresa ardua, vogliamo tranquillizzarti: con un po’ di pratica e di pazienza diventerai bravissima. Ecco i passaggi da seguire per allargare in autonomia una camicia o una blusa.

Come allargare una camicia o blusa facilmente

L’arte del cucito è un dono che non appartiene a tutti. Chi è abile con ago e filo è davvero fortunato. Ogni giorno ci rendiamo conto che i nostri abiti hanno bisogno di piccoli aggiusti sartoriali.

Se non sappiamo nemmeno cucire un bottone, allora è ovvio che la soluzione più veloce e comoda è quella di rivolgersi a un sarto. Per esempio stai pensando proprio in questo momento che dovresti andare da un professionista del cucito per allargare la tua camicia che è diventata troppo stretta?

Datti una possibilità: prima di andare da un sarto prova a seguire questi passaggi. Imparerai come allargare una camicia o blusa facilmente. Pronta? Iniziamo.

Per prima cosa prendi il capo in questione da modificare. Procurati poi il metro. Sulla parte del busto, partendo dall’attaccatura dei bottoni, segna una distanza dal centro sia a destra che a sinistra, di 7 cm, con un gessetto.

Sulle spalle invece, sempre sia a destra che a sinistra, una distanza rispetto al colletto di 6 cm. Ora, sempre con il gessetto, traccia una linea che partendo dalla spalla, prima destra e poi sinistra, arrivi fino in fondo alla camicia.

Adesso taglia le parti di stoffa segnate con il gessetto dopo aver scucito le cuciture presenti sulle spalle. Avrai bisogno adesso della macchina da cucire. Procurati del pizzo o merletto della larghezza che preferisci – quella necessaria per allargare la tua camicia – e cucilo lungo la parte della blusa dove ci sono i bottoni: il pizzo in pratica rappresenta delle estensioni del capo da allargare.

A questo punto, cuci anche le altre due parti laterali della camicia, quelle che all’inizio avevi tagliato. Fatto. La tua camicia ora ti starà alla perfezione. Non ti resta che indossarla!

Con questo semplice trucco imparerai come allargare una camicia o blusa facilmente e in pochi minuti. Oltretutto con l’aggiunta del pizzo o del merletto sembrerà che starai indossando un capo nuovo.

Se invece a stringere sono solo le spalle, non c’è bisogno di tagliare come spiegato poco fa, tutta la camicia ma occorre solo sfilare con un ago o una forbice da cucito, il cotone che c’è sulle cuciture. Semplicissima questa operazione anche per un principiante.

Come puoi ben capire, non è necessario rivolgersi sempre a un professionista del taglio e cucito per risolvere anche lavori banali come allargare una blusa o una camicia.

Con un po’ di buona volontà e pazienza, puoi imparare tanti trucchi utili per realizzare in autonomia piccole modifiche sartoriali risparmiando anche un bel po’ di soldi. Se invece il problema non è una camicia da allargare ma uno scollo troppo ampio da stringere?

Anche in questo caso abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Devi realizzare con la stoffa dell’abito o della maglia da stringere, un colletto delle dimensioni che ritieni più opportune e poi cucirlo, magari anche con un decoro di perline o pizzo, alla maglietta dallo scollo troppo ampio.

Insomma, le soluzioni per indossare anche capi che abbiamo riposto in armadio perché troppo larghi o troppo stretti, ci sono. Basta solo applicarsi un po’ e godersi poi il risultato finale.