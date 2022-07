Dybala continua ad aspettare l’Inter

Continua la tormentata estate di Paulo Dybala che, lasciata la Juventus dopo sette stagioni, continua ad aspettare l’Inter di Giuseppe Marotta, fin da subito la prima scelta dell’argentino.



Un nuovo tatuaggio, le vacanze con Correa e gli allenamenti con Paul Pogba, Paulo Dybala sta vivendo un’estate particolare in attesa di scoprire il suo futuro che ad oggi sembra sempre più lontano dall’Inter.

Sembrava fatta, l’arrivo di Lukaku e le dure parole del direttore sportivo nerazzurro Giuseppe Marotta hanno momentaneamente chiuso la trattativa tra Dybala e l’Inter, ora l’argentino spera che i nerazzurri riescano a piazzare qualche colpo in uscita per iniziare la sua nuova avventura.

Le parole di Marotta non hanno minimamente condizionato i sogni di Paulo Dybala, deciso più che mai a rilanciarsi con la maglia dei vice campioni d’Italia.

Jorge Antun, procuratore dell’argentino, aspetta l’offerta ufficiale da parte di Marotta che però prima deve chiudere qualche colpo in uscita salutando uno tra Dzeko e Correa.

L’arrivo di Lukaku ha nettamente interrotto la trattativa, ora i nerazzurri, come ribadito dallo stesso Marotta, hanno un attacco completo e adatto al 3-5-2 di Simone Inzaghi, Dybala continua ad aspettare fiducioso un’offerta che però rischia di non arrivare.

L’argentino, nel frattempo, continua la sua vacanza da sogno con la fidanzata Oriana Sabatini, desideroso però di trovare una squadra che possa aiutarlo a rilanciarsi dopo le ultime deludenti stagioni sotto la Mole.

La “Joya” aspetterà ancora qualche settimana poi ,se non dovesse arrivare l’offerta nerazzurra, sarà costretto a guardarsi intorno per valutare nuove alternative.

Difficile ad oggi ipotizzare un passaggio dell’argentino alla Roma, Dybala infatti vorrebbe continuare a giocare la Champions League, competizione che i giallorossi di Jose Mourinho non disputeranno.

Maldini e Massara hanno già avuto un primo contatto con l’entourage dell’argentino e potrebbero , nelle prossime settimane, mettere sul piatto un’offerta ufficiale e concreta al calciatore che sembra destinato a rimanere in Italia.

Sullo sfondo rimane l’Atletico Madrid che, salutato Luis Suarez, ha bisogno di un rinforzo offensivo. Dybala non è convinto della destinazione spagnola, l’ipotesi colchoneros rimane estremamente difficile e complessa.

