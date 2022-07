Addio all’Uomo del Monte: l’attore Brian Jackson morto a 91 anni

La televisione perde il volto di uno degli spot più famosi. Era conosciuto come l’Uomo del Monte, almeno in Italia. Brian Jackson era da tempo malato e si è spento all’età di 91 anni. Tantissimi sono stati i ruoli pubblicitari che ha interpretato.

Nel nostro Paese era noto per lo spot del marchio di bevande e per il suo “Ha detto sì” al prodotto che doveva immettere sul mercato.

La scomparsa dell’Uomo del Monte: i suoi spot

Erano gli anni ’80 e in televisione veniva trasmesso uno spot pubblicitario che, forse, ha avuto più successo rispetto a tutti gli altri. C’era un uomo, elegante e distinto, noto come l’Uomo del Monte. Apparentemente nulla di speciale, se non fosse che il suo assenso ad ogni suo prodotto, diventava quasi un rito.

Stiamo parlando della pubblicità della nota marca di succhi e bevande, ancora oggi presente. Ma che all’epoca, aveva un testimonial per eccellenza: Brian Jackson. Era lui ad interpretare l’Uomo del Monte ed il suo immancabile SI’ ai prodotti. Nel suo completo chiaro, giacca e cravatta, testava ogni prodotto e poi dava il suo ok.

È diventata nell’ordinario uso del linguaggio comune la canonica frase: “L’Uomo del Monte ha detto sì”. Ma, come riferito dal giornale inglese The Sun, all’età di 91 anni, ieri Jackson si è spento. Era da tempo malato di cancro. Nel corso della sua vita ha interpretato più di 25 spot di pubblicità, ma nel nostro Paese è diventato famoso proprio per quello lì in specifico.

Jackson ha iniziato la sua carriera come fotografo di stampa e, poi, successivamente, è diventato attore ed infine anche regista e produttore. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato anche dal suo sito web. È stata la figlia di Jackson, Jo, a descrivere, in poche righe, l’importanza di quegli spot pubblicitari, non solo per suo padre ma anche per l’intera sua famiglia.

Il successo ed i guadagni con le pubblicità

Grazie a quei guadagni, ha spiegato Jo Jackson, lei ha potuto studiare e suo padre, con i soldi di uno di questi spot, si era perfino comprato una Jaguar gialla, colore delle banane, protagoniste insieme a lui dello spot stesso.

Non solo spot televisivi, ma anche film e documentari lo hanno visto come interprete o comparsa per alcuni frame. Un amore, poco conosciuto di Brian Jackson, è stato anche lo sport, dal nuoto al cricket, entrambi dallo stesso attore praticati.

Ora, quella sua immancabile frase, la sentiremo ancora risuonare ogni volta che acquisteremo un prodotto di quella nota marca di bevande. Quasi come se quel suo SI ci accompagnasse, un po’, in eterno.