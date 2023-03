Duomo di Napoli, ritrovamento inaspettato: i cittadini chiamano subito i vigili

By

Duomo di Napoli: c’è stato un ritrovamento inaspettato. Ecco perché i cittadini hanno chiamato subito i vigili. I dettagli.. I dettagli della vicenda e quello che non si aspettava minimamente nessuno di vedere proprio lì.

Sul portale monumentale si è presentata agli occhi di tutti una sorpresa che ha automaticamente allertato la cittadinanza. A tal punto da chiedere l’intervento da parte dei vigili. Il ritrovamento inaspettato sulla facciata del Duomo di Napoli ha fatto intervenire direttamente il Comune. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di richiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Duomo di Napoli, ritrovamento inaspettato

Un evento inatteso si è verificato nella città partenopea, precisamente sulla facciata del Duomo di Napoli, sorprendendo enormemente i cittadini napoletani.

Nel Duomo di Napoli si trova custodito il famoso Tesoro di San Gennaro, un santo molto amato da tutti i napoletani.

Spesso sia i cittadini di Napoli che i visitatori si soffermano ad ammirare la cattedrale, che si mostra in tutta la sua maestosità e bellezza.

Ecco perché un particolare inaspettato ha colpito subito i cittadini, al punto tale da ritenere giusto informare i vigili del fuoco.

Difatti i napoletani osservando il Duomo, si sono accorti della presenza di un pallone che si trovava incastrato dietro a una statua. Quest’ultima è posizionata esattamente sul portale monumentale, presente precisamente sulla facciata principale del Duomo di Napoli.

Un ritrovamento sicuramente inaspettato che ha letteralmente sorpreso tanti cittadini. Al momento non è assolutamente chiaro su come sia potuta accadere una cosa simile, ovvero su come il pallone sia giunto fin lassù.

Generalmente nello slargo che si trova antistante la Cattedrale, un gruppo di ragazzi gioca a calcio.

A questo punto, viene da pensare che siano stati proprio loro a causare questo ritrovamento inatteso. Infatti evidentemente mentre era in corso una delle loro partite, qualcuno ha lanciato il pallone eccessivamente in alto, facendolo dunque incastrare alle spalle della statua in questione.

I cittadini chiamano subito i vigili: altri dettagli della vicenda

Allorché la cittadinanza ha provveduto subito ad allertare il Comune di Napoli e quest’ultimo, a sua volta, ha ritenuto giusto informare i vigili del fuoco. Difatti il loro intervento è stato chiesto proprio per togliere il pallone, che si trovava posizionato in un punto alquanto difficile da raggiungere, visto che era molto alto.

Tra l’altro le nuove norme collegate al regolamento comunale sulla Sicurezza Urbana, non autorizza il gioco con il pallone nelle vicinanze di zone come aree, di beni storici, monumentali, artistici e di luoghi dedicati al culto.

Ecco perché il presidente della commissione Protezione Civile del Comune, Nino Simeone, ha voluto chiedere l’aiuto da parte dei pompieri.

Ciò per riuscire a rimuovere il pallone incastrato sulla facciata del Duomo di Napoli.

Tale decisione è stata presa dopo aver ricevuto le segnalazioni da parte di alcuni cittadini napoletani, che hanno prontamente segnalato la presenza di un pallone posizionato sulla facciata della Cattedrale.

In più il pallone in questione era incastrato dietro una delle sculture principali, che rappresentano una delle più belle decorazioni correlate alla cornice posta sul portone d’ingresso del Duomo di Napoli.

Il pallone di calcio si trovava esattamente a vari metri di altezza dal suolo. Ne consegue che necessitava l’intervento da parte dei pompieri, mediante un intervento in quota praticabile proprio dai vigili del fuoco.

Pertanto si è chiesto il loro intervento per la rimozione di questo pallone. Così da ristabilire il decoro della facciata del Duomo di Napoli, visitato quotidianamente da fedeli e turisti.

Un aspetto da tener ben presente, ancor più in seguito a tale accaduto, è che il gioco del pallone è assolutamente vietato nelle vicinanze di luoghi di culto. Quindi si tratta di un ritrovamento che non si sarebbe dovuto verificare. Ma purtroppo non tutti si attengono alle regole, stabilite dal Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana, approvato l’anno scorso.

Ecco che dunque questo è quanto successo e proprio questo ha portato i cittadini ad allertare chi di dovuto affinchè si potesse ben risolvere la situazione che si era presentata davanti i loro occhi.

Qualcosa sul Duomo di Napoli: alcuni dettagli

Ma cosa sappiamo sul Duomo di Napoli? Sicuramente che è un capolavoro e un vero e proprio gioiello se si parte di arte.

Questo Duomo sembra essere stato seguito dalla sfortuna poichè ben due terremoti si sono imbattuti su di esso provocando dei danni seri.

Eppure non si parla di vera e propria sfortuna in questo caso, poichè in seguito ai due terremoti, hanno preso vita dei lavori per poter abbellire ancora di più questo capolavoro.

Si è lavorato tanto per poter costruire la cappella del succorpo e non solo. Si è costruita la cappella del tesoro di San Gennaro. Inoltre si è provveduto a ricostruire anche la facciata che sembra abbia ricevuto diverse ristrutturazioni negli anni. A tal proposito va detto che la stessa sembra presentare tre portali nella parte superiore che però il terremoto non è riuscito a distruggere. Inoltre sembrano esserci due leoni stilofori che sembrano sorreggere la parte centrale.

Sembra esserci anche una parta di destra in cui è consentita l’apertura e quindi l’ingresso solo in occasione di eventi speciali come le feste che sono legate al Santo.