È morto l’attore Tom Sizemore, noto per l’indimenticabile ruolo del sergente Horvath in ‘Salvate il soldato Ryan’.

Il 61enne era già in condizioni di salute delicate, infatti a febbraio era stato colpito da un aneurisma cerebrale.

A dare la notizia è stato il suo manager Charles Lago, spiegando che l’attore si è spento serenamente al St Joseph’s Hospital di Burbank, mentre a fianco aveva il fratello Paul e i suoi figli Jayden e Jagger.

Per l’aneurisma cerebrale che lo aveva colpito di recente, Sizemore versava in gravi condizioni, tanto che i medici avevano informato la famiglia che non vi erano più speranze e la situazione era critica, infatti hanno consigliato di decidere sull’interruzione volontaria della vita dell’attore.

Questo male lo ha colpito mentre era nella sua casa a Los Angeles, determinandone l’immediato ricovero. Era il 18 febbraio scorso e le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino al triste epilogo di oggi.

Sizemore lascia non solo i suoi affetti, fra cui i gemelli 17enni che sono stati vicino a lui fino all’ultimo, ma anche una grande eredità cinematografica costellata da tanti capolavori. Sizemore ha lottato molto nella sua vita per combattere la dipendenza dalla droga e nel suo passato ci sono stati anche periodi in prigione per possesso e abuso di stupefacenti.

L’ex moglie Maeve Quinlan lo denunciò per maltrattamenti, era il 1997 ma le problematiche relative alla sua presunta violenza non finirono lì, infatti qualche anno dopo fu costretto a scendere da un aereo per aver discusso con uno steward.

Ancora, nel 2003 un’altra donna lo accusò di violenza e l’anno successivo venne arrestato a causa del possesso di droga.

La carriera in breve

Tom Sizemore ha lavorato molto come attore ma anche produttore cinematografico e cantante. È conosciuto in particolar modo per capolavori del grande schermo come ‘Salvate il soldato Ryan’ di Spielberg, dove ha intrepretato il sergente Horvath.

Oltre a questo personaggio che forse ha segnato la sua carriere più di tutti gli altri, lo troviamo anche in film come ‘Assassini nati – Natural Born Killers’, ‘Black Hawk Down’, ‘Sorvegliato Speciale’ e ‘Heta – La Sfida’.

Questi ruoli ci mostrano la versatilità dell’attore di Detroit, che ha spaziato fra le interpretazioni di assassini e uomini di legge lavorando al fianco di grandi nomi di Hollywood.

Il film che forse è quello che l’ha consacrato al grande pubblico è il capolavoro di Spielberg sulla Seconda Guerra Mondiale, film del 1998 che ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior film.

Per la medesima pellicola, parliamo ovviamente di ‘Salvate il soldato Ryan’, sono arrivate nomination anche per gli attori Tom Hanks e Matt Damon per la loro eccezionale interpretazione.

Altre pellicole da citare sono Nato il quattro luglio, Point Break, Passenger 57, Una vita al massimo, Relic, La truffa perfetta, Splinter, Una vita spezzata e molti altre. Sarebbe impossibile citarle tutte, di certo l’attore verrà ricordato non solo per i suoi problemi con la giustizia e con la droga ma anche per le intense emozioni che ci ha regalato calandosi perfettamente in ogni ruolo. Oltre che attore al cinema ha anche recitato in svariate serie televisive e cantato nella rock band Day 8, formata nel 2002.