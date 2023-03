Nessuna traccia dell’agente Domenico Zorzino – 50 anni – e del 70enne Stefano Buoso, alla guida dell’auto che il poliziotto ha visto inabissarsi nel fiume Gorzone mentre faceva jogging.

Le ricerche di sommozzatori e vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte, ma al momento non hanno dato l’esito sperato. L’auto di Buoso è già stata recuperata nel tardo pomeriggio di venerdì, ma all’interno della vettura non c’era nessun corpo.

Lungo l’argine del canale sono tante le persone che stanno seguendo le ricerche, sperando in un miracolo che ormai sembra essere una chimera.

Poliziotto eroe si tuffa nel canale per salvare un uomo

Stava facendo jogging lungo il canale Gorzone ad Anguillara Veneta, quando ha visto una Ford Fusion inabissarsi nel corso d’acqua. Alla guida dell’auto c’era Stefano Buoso, 70 anni. Domenico Zorzino – 50 anni – ha immediatamente allertato i soccorsi, ma quando ha visto il 70enne in difficoltà non ha esitato un attimo a buttarsi per salvare il conducente. Sul posto sono giunte in pochi minuti diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Anguillara.

Nel tardo pomeriggio l’auto è stata riportata a riva, ma all’interno non c’era nessun corpo. Sono quindi proseguite le ricerche per trovare Zorzino e Buoso, ma dei due al momento non c’è nessuna traccia. Interrotte durante la notte, sono riprese questa mattina all’alba, ma le speranze di trovare ancora in vita il conducente e il poliziotto-eroe sono ormai ridotte al lumicino.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito, l’anziano Stefano Buoso stava cercando legna lungo l’argine del canale, quando la sua auto è finita nel canale, per cause ancora in corso di accertamento. In quel momento Zorzino, che stava facendo jogging, ha assistito alla scena e ha allertato i soccorsi. Nell’attesa che giungessero sul posto i vigili del fuoco, ha deciso di tuffarsi per trarre in salvo il conducente, ma non è più riemerso dalle acque.

I due dispersi sono entrambi di Anguillara. Sul posto sono giunti anche il sindaco di Anguillara Buoso e i suoi collaboratori, per assistere alle operazioni di ricerca.

Sull’accaduto si è espresso anche il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

“Sto seguendo con particolare angoscia quanto accaduto ieri: i Vigili del Fuoco, che ringrazio, stanno lavorando alla ricerca dei dispersi. La speranza è appesa ad un filo, il mio pensiero è per il poliziotto Domenico Zorzino della questura di Padova e per l’automobilista Valerio Buoso”

ha scritto Zaia.