Due semplici tecniche alla portata di tutti per ridurre la peronospora dei pomodori

Esistono dei trucchi davvero elementari per prevenire e ridurre la peronospora dei pomodori, ecco quali sono.

La peronospora rappresenta una delle principali malattie che possono colpire le piante di pomodoro, nonché altre specie come patate, peperoni e melanzane. Si tratta di una malattia fungina che, se non contrastata tempestivamente, può provocare gravi danni alle coltivazioni, fino a causarne la completa disseccazione. Per fortuna, esistono dei metodi per ridurre la peronospora dei pomodori.

Ridurre la peronospora dei pomodori pulendo le piante

La peronospora si manifesta inizialmente attraverso la comparsa di piccole macchie sulle foglie delle piante. Tuttavia, con il passare del tempo, queste macchie si ingrandiscono e le foglie iniziano a seccare, indebolendo notevolmente la pianta.

Perché la peronospora possa diffondersi e infettare le piante di pomodoro, è necessario che si verifichino delle condizioni precise, soprattutto un clima caldo e umido. In più, uno dei principali modi in cui i funghi responsabili della peronospora raggiungono le piante è attraverso il contatto con il terreno.

Pertanto, una delle misure preventive fondamentali per evitare l’insorgenza della peronospora è mantenere pulita la parte inferiore delle piante. Rimuovere erbacce e detriti vegetali contribuisce a ridurre la presenza di spore fungine e a limitare la diffusione della malattia.

Attenzione alla distanza tra le piante

È importante sottolineare che la peronospora può diffondersi da una pianta all’altra anche attraverso le goccioline di umidità presenti nell’aria. Per tale motivo, mantenere una distanza adeguata tra le piante è un’altra pratica essenziale.

In particolare, si consiglia di mantenere una distanza di circa 40-60 cm tra le piante, in modo da favorire una buona circolazione dell’aria e ridurre il rischio di propagazione della malattia.

Se nonostante le precauzioni adottate, si notano i primi segni della peronospora sui pomodori, è necessario intervenire tempestivamente per limitarne la diffusione. In questo caso, è possibile utilizzare alcuni rimedi specifici come la poltiglia Bordolese, il caolino, la bentonite o il tannino di castagno.

Rimedi specifici per ridurre la peronospora dei pomodori

Esaminiamo uno ad uno i rimedi menzionati e la loro efficacia. Innanzitutto, la poltiglia Bordolese è un prodotto a base di rame, particolarmente efficace nel contrastare le malattie fungine, tra cui la peronospora.

Viene applicata sulle piante in forma di una sospensione acquosa contenente solfato di rame e calce. La poltiglia Bordolese agisce limitando lo sviluppo dei funghi patogeni, grazie alle proprietà disinfettanti e protettive del rame.

Il caolino, la bentonite e il tannino di castagno, invece, agiscono riducendo l’umidità presente sulle foglie delle piante. Questi rimedi creano una barriera fisica sulla superficie delle foglie, impedendo alle spore fungine di svilupparsi e diffondersi. Il caolino e la bentonite sono argille che vengono applicate sulle piante sotto forma di polvere, mentre il tannino di castagno può essere utilizzato come estratto naturale.

È importante sottolineare che l’applicazione di questi prodotti deve essere ripetuta periodicamente, seguendo attentamente le indicazioni riportate sulle confezioni. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alle condizioni ambientali in cui vengono utilizzati.

Ad esempio, la poltiglia Bordolese non può essere applicata quando la temperatura supera i 28 gradi, poiché in tali condizioni potrebbe diventare fitotossica per le piante.

In conclusione, per ridurre l‘incidenza della peronospora sui pomodori è necessario adottare una combinazione di misure preventive e rimedi specifici. Applicare queste strategie efficaci consentirà di proteggere le coltivazioni e ottenere pomodori sani e rigogliosi.