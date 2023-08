Previsioni meteo, quando finisce il caldo: torna il fresco in tutte queste regioni

Previsioni meteo, quando finisce il caldo? Ecco la risposta degli esperti del tempo: in tutte queste regioni finalmente torna il fresco.

Estate bollente, addio al caldo torrido e a temperature record? Alcune regioni saranno più fortunate di altre. Ecco dove il calore intollerabile lascia spazio al fresco.

Estate italiana rovente: temperature record in tutto lo Stivale

Temperature record in Italia. Da oltre due mesi quasi tutte le regioni del nostro Stivale stanno facendo i conti con un calore estremo, intollerabile e che sta causando non pochi problemi all’ambiente.

Solo pochi giorni fa, la Sicilia è andata in fiamme: la città di Palermo continua a bruciare, i terreni inariditi dal sole bollente e da temperature altissime. Le alte temperature hanno rovinato il raccolto estivo e mesi di duro lavoro di braccianti e contadini che si ritrovano ora a fronteggiare una grave crisi economica.

Anche nel resto d’Italia le temperature continuano ad essere piuttosto alte. Mentre in Sicilia si sono toccati i 50 gradi, non è migliore la situazione in Sardegna. Su questa isola da ben due settimane, le temperature non sono inferiori ai 46 gradi.

Più basse ma non troppo, le temperature nelle regioni centrali e meridionali: in quasi tutte le città del centro Sud e del Sud, si sono sfiorati i 42 gradi. Ci sarà mai fine a questo calore così potente?

Questo è quanto si domandano gli italiani. A questa domanda rispondono i meteorologi. Ecco cosa sta per accadere in Italia: poche le regioni fortunate. Solo qui sta per arrivare il fresco.

Previsioni meteo, quando finisce il caldo? La parola ai meteorologi

Le alte temperature delle ultime settimane sono diventate intollerabili e pericolose. Mentre la Sicilia brucia e le città del Centro Sud e del Sud si ritrovano bloccate in una bolla di calore, diversa e preoccupante al contempo è la situazione al Nord.

Proprio nelle regioni settentrionali, da qualche giorno strani fenomeni meteorologici stanno destabilizzando finanche gli esperti del tempo che mai si sono ritrovati ad osservare, almeno negli ultimi 20 anni, trombe d’aria, temporali violenti e persino grandinate in piena estate.

Cosa sta succedendo? Strano che anche nel versante settentrionale dell’Italia si siano registrate temperature record: nelle settimane scorse, a Brescia, Milano e Alessandria si sono toccati i 36 gradi. Poi, d’improvviso, il quadro climatico è cambiato completamente.

Secondo gli esperti del tempo, è proprio nelle regioni settentrionali che torna il fresco. Merito di un vortice di aria fresca proveniente dalla Gran Bretagna che raggiungerà tra poche ore le regioni collocate a Nord-est e Nord-ovest dello Stivale.

Questo blocco di aria fredda farà crollare anche di 8 gradi le temperature: arrivano giornate e notti fresche al Nord. Non solo fresco ma anche rischio temporali in queste zone: Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta e Piemonte.

Diversa la situazione climatica a Sud, al Centro Sud e sulle Isole: qui continueranno ad essere piuttosto alte le temperature. A metà settimana arrivano +35 gradi in quasi tutte le città localizzate in questi versanti dello Stivale.

Italia divisa in due, dice il colonnello Mario Giuliacci: caldo nelle regioni meridionali e centrali, temperature basse e piogge in quelle settentrionali. Attese piogge anche in Pianura Padana e grandine nelle regioni a Nord-Ovest.