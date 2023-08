Avete capito a cosa serve la parte blu della gomma? No, non è per cancellare

Avete presente quella parte blu della gomma? Non serve per cancellare e abbiamo sempre sbagliato tutti quanti.

Inutile girarci intorno, quasi nessuno sa a cosa serva veramente la parte blu della gomma. Tutti usano la gomma per cancellare senza pensare che possiede due funzioni completamente differenti. Scopriamo insieme a cosa serve veramente?

Quando è stata inventata la gomma per cancellare?

L’invenzione della gomma per cancellare rappresenta un notevole passo avanti nella storia degli strumenti per la scrittura e la correzione.

La gomma per cancellare, così come la conosciamo oggi, fu inventata nel XIX secolo. Prima di allora, venivano utilizzati materiali come il pane di segale, la mollica di pane o l’argilla per cancellare le tracce di matita. Tuttavia, questi materiali avevano dei limiti in termini di efficienza e durata.

Fu l’inglese Edward Nairne ad apportare una rivoluzione nel campo delle cancellature nel 1770. Nairne, uno dei primi scienziati ad interessarsi ai polimeri, sviluppò una gomma sintetica utilizzando lattice naturale, caolino e zolfo. La sua invenzione divenne presto molto popolare e fu adottata in tutto il mondo.

Nel corso degli anni, la tecnologia per la produzione di gomme per cancellare ha continuato a evolversi. Nel XX secolo, sono stati introdotti miglioramenti. Come l’aggiunta di oli e resine per rendere la gomma più morbida e meno abrasiva sulla carta. Inoltre, lo sviluppo di gomme speciali per cancellare l’inchiostro delle penne a sfera e delle penne stilografiche è stato un plus.



Parte blu della gomma, a cosa serve veramente?

La gomma per cancellare, uno strumento indispensabile per rimuovere le tracce di matita sulla carta, è composta da diverse parti che svolgono funzioni specifiche. Tra queste, la parte blu della gomma può destare curiosità e interrogativi sul suo scopo.

La parte blu della gomma per cancellare ha una funzione precisa e mirata: è progettata per cancellare le tracce di matita su supporti di carta più dura, come ad esempio il cartoncino. Mentre la parte bianca è efficace nella cancellazione delle tracce di matita su supporti di carta standard, la blu è indispensabile per affrontare le sfide di cancellazione su superfici più rigide.

Ciò è reso possibile grazie alla composizione chimica della parte per cancellare. Questa sezione contiene solitamente una miscela di additivi, come resine e pigmenti. Questi conferiscono alla gomma una maggiore durezza e resistenza. Tali componenti consentono alla gomma di esercitare una pressione più intensa sulla superficie dura, consentendo così una cancellazione più efficace.

Quando si utilizza la parte scura della gomma per cancellare su supporti rigidi, è importante applicare una leggera pressione e fare movimenti delicati per evitare di danneggiare la carta sottostante. Inoltre, è consigliabile utilizzare questa parte solo quando necessario, poiché l’uso eccessivo o su superfici inappropriate potrebbe portare a una maggiore usura o a graffi sulla carta.