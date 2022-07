Dua Lipa: terrore durante il suo concerto a Toronto

Attimi di paura quelli vissuti dai partecipanti al concerto della star internazionale Dua Lipa a Toronto. A quanto pare dei fan hanno fatto esplodere dei fuochi d’artificio all’interno dell’edificio in cui si è svolto il concerto, scatenando il panico.

Nonostante i cospicui controlli all’ingesso, alcuni fan della famosissima cantante americana Dua Lipa, sono riusciti ad introdurre al concerto dei fuochi d’artificio. Questo ha creato una vera e propria situazione di panico.

La folla ha iniziato a correre senza controllo per cercare riparo. Alcuni presenti sono rimasti feriti a causa dei fuochi pirotecnici.

Cosa è accaduto ieri durante il concerto di Dua Lipa

Dunque durante il concerto di Dua Lipa, che è avvenuto ieri sera e Toronto, alcuni fan hanno introdotto all’interno dello stadio in cui si sarebbe svolto lo spettacolo, dei fuochi d’artificio, facendoli poi esplodere durante lo show.

A quel punto i presenti in preda al panico hanno iniziato a scappare in tutte le direzioni. L’ambulanza è arrivata quasi subito e fortunatamente è stato constatato che non vi sono stati feriti gravi. Alcuni fan però hanno riportato delle bruciature dovute ai fuochi.

Introdurre fuochi pirotecnici all’interno dei concerti è una pratica severamente vietata. Infatti prima di accedere ad un qualsiasi concerto è necessario sottoporsi ad una serie di controlli di sicurezza. E questo è proprio ciò che è avvenuto al concerto della star americana.

Gli addetti alla sicurezza, dotati di metal detector, hanno controllato assiduamente tutti i partecipanti, ma probabilmente i responsabili dell’accaduto hanno introdotto i fuochi con degli escamotage che attualmente non sono ancora noti alle forze dell’ordine.

Attualmente la sicurezza sta cercando di controllare le telecamere di sicurezza per scovare i responsabili, anche se non sarà facile a causa dell’enorme affluenza al concerto.

Le parole di Dua Lipa riguardo l’accaduto

Quello che è avvenuto ieri sera non ha spaventato solo i fan della cantante, ma la stessa Dua Lipa ha espresso mortificata il suo pensiero e le sue scuse ai fan tramite una storia Instagram.

La cantante in primo luogo ha spiegato cosa è accaduto per poi affermare che la sua priorità durante ogni concerto è quella di creare un ambiente sicuro ed inclusivo. Specifica poi che attualmente vi sono delle indagini in corso per definire meglio la situazione.

“Io e il mio team siamo scioccati e confusi dagli eventi come lo siete tutti voi”.

Scrive la cantante.

Conclude poi esprimendo tutto il suo dispiacere per l’accaduto e scusandosi calorosamente con tutti i presenti.