Abraham carica la Roma “Voglio lo scudetto”

Dopo la stagione della strepitosa vittoria in Conference League la Roma si gode Tammy Abraham che, dal giorno del suo arrivo, ha sempre dimostrato di essere un leader nello spogliatoio oltre che un trascinatore in campo.



Nella sua prima stagione a Roma il calciatore inglese è diventato un idolo per la tifoseria che si è innamorata della grinta e dell’energia di Tammy Abraham, spesso determinante con i suoi gol.

In un’intervista al Corriere dello Sport il calciatore del Chelsea (alla Roma in prestito) ha speso parole al miele per la sua squadra dicendo chiaramente di essere pronto a lottare per lo scudetto in una stagione che si preannuncia bella e competitiva.

Abraham giocherà in coppia con Paulo Dybala in un tandem offensivo che sulla carta si presenta completo e devastante per le difese avversarie.

Abraham vuole portare lo scudetto a Roma

L’attaccante inglese ha dimostrato tutto il suo talento nella scorsa stagione di Serie A sorprendendo per abnegazione e spirito di sacrificio.

Abraham è l’attaccante perfetto per Mourinho che lo ha sempre definito imprescindibile per la propria rosa.

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione Abraham si aspetta molto dalla sua Roma che, secondo l’attaccante inglese, ha tutte le possibilità per competere fino alla fine nella lotta scudetto con Juventus, Inter e Milan.

L’arrivo a Roma di Paulo Dybala ha ulteriormente motivata Abraham che non vede l’ora di scendere in campo per giocare con il fenomeno argentino verso il quale ha speso parole di grande stima ed ammirazione.

Durante la scorsa stagione la squadra di Mourinho ha sempre sbagliato i grandi appuntamenti raccogliendo contro le prime della classe soltanto sconfitte e pochissimi punti.

La vittoria della Conference League ha motivato l’ambiente giallorosso che ora sa di potersela giocare anche contro le avversarie più difficili e fin dalla prima giornata cercherà di dare la continuità di risultati che tanto è mancata lo scorso anno.

A Roma si respira un entusiasmo diverso, con l’arrivo di Mourinho i tifosi hanno capito come si vince ed ora spingono la squadra verso nuovi trionfi.

I giallorossi hanno l’obiettivo di migliorare il sesto posto ottenuto lo scorso anno e di disputare una grande Europa League, competizione alla quale Jose Mourinho tiene molto e che garantirebbe un ulteriore passo in avanti da parte del club.

La città è pronta all’inizio di una nuova stagione, Abraham si prepara a duettare con Dybala per una Roma che punta allo scudetto.