Drastica decisione di Re Carlo, revocato il titolo per sempre: è ufficiale

A Buckingham Palace si respira aria di tensione. Poco fa, Re Carlo ha preso una decisione veramente drastica che avrà delle conseguenze da non sottovalutare affatto. Ha revocato il titolo reale per sempre ad uno dei membri della Royal Family: scopriamo di più.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, ne sono successe di tutte i colori a Buckingham Palace. La tensione è sempre alle stelle, soprattutto dopo le discussioni che sono accadute a seguito dell’allontanamento dal Regno Unito del Principe Harry e di Meghan Markle. Ma la decisione che avrebbe preso Re Carlo non riguarderebbe suo figlio e sua nuora, ma una persona molto più vicina a lui: scopriamo cosa è accaduto.

Re Carlo, revocato il titolo per sempre

Dietro l’allontanamento di Andrea, ci sarebbe Carlo. Il principe è stato cacciato dalla famiglia reale a causa delle accuse di violenza sessuale. Il titolo di “Sua Altezza Reale” gli è stato tolto, ma non solo.

E’ accaduta la stessa cosa a Harry e Meghan. Quando i due hanno lasciato la Royal Family per vivere all’estero, a Los Angeles, le loro vite sono cambiate, perché gli sono stati tolti diversi privilegi.

Andrea ha avuto lo stesso trattamento, anche se la sua situazione è molto più grave e spietata. Ora lui sarebbe un normale cittadino e sta pagando tutte le conseguenze: scopriamo di più.

La drastica decisione di Re Carlo: riguarda il principe Andrea | tutti i dettagli

Il principe Andrea non fa parte più della famiglia reale, proprio per questo motivo, non potrà più sfruttare la protezione di Scotland Yard, pagata dai cittadini. La decisione è stata presa da Carlo. Inoltre, non ha più i titoli militari, gli è stato vietato di partecipare agli impegni pubblici e deve mantenere le distanze da tutto ciò che riguarda la sua famiglia.

Però il sovrano, avrebbe deciso che a proteggere suo fratello ci saranno comunque delle guardie del corpo private non armate che avranno a disposizione solamente un taser. Dato che si tratta di una protezione privata, sarà Carlo a pagare le guardie a ben 3 milioni di sterline l’anno, infatti, Andrea è rimasto al verde.

Il trattamento che la famiglia reale riservò a Harry e Meghan Markle, non è stato tanto diverso. Il fratello di William, manifestò tutta la sua frustrazione dove aver saputo che lui, sua moglie e i suoi figli non avrebbero avuto la scorta come tutti gli altri reali. A pagare la protezione dei duca di Sussex, non è stato suo papà Carlo, ma ci ha pensato da solo.

Infatti, Harry paga dei bodyguard sia in Usa che nel Regno Unito. Questo è stato uno dei tanti motivi della discussione tra padre e figlio e della tensione che c’è tra i duchi di Sussex e l’intera famiglia reale.