La Scozia è il primo Paese del Regno Unito che approva una legge per facilitare il riconoscimento ufficiale del genere delle persone trans.

Una legge discussa a tal punto da portare anche in passato alle dimissioni di una ministra, che aveva acceso il dibattito in Scozia e vede adesso l’approvazione arrivata dopo due giorni di discussione parlamentare. Salta storica per i certificati di riconoscimento alle persone trans.

Scozia, approvata la legge per i documenti delle persone trans

E’ il primo stato del Regno Unito a far passare una legge per la realizzazione dei documenti delle persone trans senza riconoscimento del genere tramite diagnosi psicologica. La Scozia dunque approva la legge che permetterà alle persone trans di poter richiedere la modifica sui documenti a partire dai 16 anni di età.

Una legge proposta addirittura sei anni fa, che aveva portato il parlamento a spaccarsi sulla questione con le dimissioni anche della ministra Nicola Sturgeon, una delle più controverse proposte del governo scozzese che aveva diviso anche l’opinione pubblica oltre che i partiti. Prima di essere approvata, la legge è stata discussa per due giorni, con la decisione arrivata nella serata di ieri con 86 voti a favore e 39 no.

Il riconoscimento ufficiale del genere delle persone trans è argomento molto dibattuto anche negli altri stati del Regno Unito, e ha creato tensioni anche in Inghilterra di recente. La legge appena approvata entrerà in vigore a partire dal gennaio del 2023. Il governo tory inglese però, secondo quanto si apprende dalla Scozia, potrebbe addirittura opporsi all’idea. L’Inghilterra fino ad ora non si è mai opposta all’approvazione di una legge scozzese, ma questo tipo di dinamica è prevista in caso di conflitto tra le leggi del governo centrale nel Regno Unito.

Fino ad oggi in Scozia le presone trans potevano cambiare il proprio nome e cognome sui documenti, secondo una legge del 2005. Tali procedure però secondo il governo richiedevano una modifica visto che spesso le persone andavano in contro a procedimenti lenti, complicati ed eccessivamente invadenti.

Scozia, ministra della Giustizia sociale: “Grande passo avanti”

Con questa nuova legge adesso le persone sopra i 16 anni (non più sopra i 18) potranno fare richiesta di certificato ufficiale per il riconoscimento di genere senza alcuna diagnosi di disforia di genere.

Sarà necessaria solamente un’autocertificazione, come accade ad esempio in Svizzera, in Portogallo, in Danimarca, in Norvegia e in Irlanda.

Verrano limate anche le tempistiche. Adesso bisognerà attendere tre mesi per fare richiesta – contro i due anni previsti in precedenza – sei nel caso in cui le persone abbiano 16 o 17 anni.

E’ stata la ministra della Giustizia sociale Shona Robison a presentare la versione del disegno di legge in Parlamento. La ministra ha parlato di un Paese più equo, e di un grande passo avanti.