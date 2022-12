Charlene di Monaco, paura per i gemellini: cosa sta accadendo in casa reale

Charlene di Monaco teme per i suoi gemellini dopo tutto quello che sta succedendo alla Casa Reale: la situazione è sotto controllo?

La moglie del Principe Alberto, Charlene, è molto preoccupata per i suoi gemelli. C’è una questione delicata che la Famiglia Reale deve affrontare e sono i media di ogni parte del mondo a parlarne. Un magazine in particolare ha messo l’accento su quello che sta succedendo loro e ci potrebbero essere delle particolarità da non sottovalutare. I gemellini di Monaco sono in pericolo? La paura è tantissima.

Alberto di Monaco: paura e disagio

France Dimanche sta seguendo una vicenda molto particolare i cui protagonisti sono Charlene e Alberto di Monaco. Il processo di Marsiglia potrebbe mettere l’accento su uno scandalo e riguarderebbe degli esponenti della mafia italiana.

Gli imputati per corruzione e riciclaggio sono 11 e si parla del noto caso della Torre Odéon di Marsiglia. Per Alberto di Monaco questo potrebbe essere l’inizio di un incubo, come citano i vari media che raccontano la storia, puntando i riflettori sulla Tour Odéon il cui prezzo di vendita ha una stima di circa 350 milioni di euro e che potrebbe salire sino a 500 milioni di euro nel prossimo futuro.

La domanda è: tutta la famiglia di Monaco si sente minacciata? Charlene è in seria apprensione per i suoi due gemelli e la rivista spiega dettagliatamente il motivo.

Paura per i gemellini di Charlene e Alberto di Monaco

Charlene di Monaco è in apprensione, insieme al marito Alberto di Monaco, per i suo gemelli Jacques e Gabriella. La rivista francese France Dimanche ha raccontato che ci sarebbe qualcosa di molto pericoloso legato alla famiglia reale di Monaco. Per questo motivo la principessa avrebbe molta paura per i suoi gemelli. Alcuni settimanali hanno messo in evidenza l’inizio del processo a Marsiglia che si occupa dei casi di corruzione, riciclaggio e che potrebbe portare ad un vero e proprio scandalo.

È una vicenda connessa alla Torre dell’Odéon di Monaco, dove ci sarebbero dei legami con la camorra italiana. Il processo si è svolto a Marsiglia per riciclaggio di denaro e corruzione. Il Principe Alberto di Monaco ha seguito la vicenda da molto vicino. La Principessa Charlene è quindi preoccupata che tutta la vicenda possa toccare in qualche modo la sua famiglia, soprattutto i bambini.

Il magazine olandese Telegraaf, raccontato anche da In Touch Germany, evidenzia che a Palazzo sarebbero state prese delle misure straordinarie nei confronti di una delle principesse ereditarie – Amalia – che potrebbe essere vittima di un rapimento.

“Si ritiene che Amalia sia l’obiettivo della ‘Micro Mafia’ olandese, un’organizzazione criminale estremamente violenta e spietata”

È quindi un momento di grande apprensione e i gemellini sono tenuti sotto controllo dalle guardie e dai genitori. Una vicenda particolare che viene seguita dai media di ogni parte del mondo.