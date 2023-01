By

E’ in gravi condizioni Damar Hamlin, il giocatore dei Buffalo Bills di soli 24 anni, accasciatosi al suolo durante il match con Cincinnati. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un arresto cardiaco; rianimato in campo, subito dopo è stato trasportato allo University of Cincinnati Medical Center.

Il malore è avvenuto durante la 17esima giornata della regular season Nfl, durante il primo quarto della sessione di gioco.

Il malore di Damar Hamlin

Sono bastati pochi istanti per trasformare un momento di spensieratezza in angoscia, un campo da football diventato un punto di primo soccorso per prestare aiuto al giocatore 24 enne, Damar Hamlin.

Quest’ultimo, durante la 17esima giornata della regular season Nfl, nel primo quarto di partita, si è accasciato al suolo. Secondo i testimoni presenti durante il match, il giocatore ha perso i sensi dopo un placcaggio su Tee Higgins, ricevitore della squadra avversaria, i Cincinnati Bengals.

Il giocatore di football americano statunitense che milita nel ruolo di safety per i Buffalo Bills della National Football League è stato prontamente soccorso dal personale medico, i quali hanno praticato il massaggio cardiaco per 16 minuti prima del suo trasferimento in ospedale, presso l’University of Cincinnati Medical Center.

La partita è stata sospesa e tutti i giocatori, staff e tifosi si sono riuniti in religioso silenzio per pregare per il giovane giocatore che lotta tra la vita e la morte.

Gli ultimi aggiornamenti

I familiari, i giocatori, i tifosi e tutte le persone vicine al giocatore 24 enne colpito da un arresto cardiaco, stanno vivendo in queste ore momenti di angoscia e incredulità. L’agente di Hamlin, in una sua dichiarazione, ha detto di continuare a pregare per la giovane promessa del football americano.

Al momento è ricoverato in ospedale e le sue condizioni rimangono critiche. In attesa del prossimo bollettino medico, la Nfl, di comune accordo con il sindacato dei giocatori, ha comunicato che la parità sarà posticipata a data da destinarsi.

Nel frattempo, la squadra dei Buffalo Bills, è ritornata in sede, in attesa di capire quando giocare il match, se riprendere la partita da dove è terminata oppure annullarla per ripeterne una nuova.

Lo scontro

Mancavano solamente 6 minuti alla fine del primo dei quattro tempi del match, quando il giocatore dei Buffalo Bills, Damar Hamlin, si è accasciato per terra a causa di un arresto cardiaco. Il malore è avvenuto dopo lo scontro tra il 24 enne e Higgins, quando quest’ultimo ha colpito alla testa e al torace il giocatore del Buffalo Bills.

Una situazione che è apparsa sin da subito drammatica. Sconvolti tutti i presenti. Compresa la mamma del giocatore che era presente al match e subito dopo l’infortunio è scesa in campo.

Tantissimi i messaggi di sostegno e di vicinanza in attesa di conoscere nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.