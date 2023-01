La regina Camilla è fuggita via dall’Inghilterra e per questa specifica ragione alquanto singolare.

Camilla Parker-Bowles ha lasciato l’Inghilterra. Questo comportamento non ha certo lasciato nell’indifferenza William e Kate, ma c’è una ragione che ha spinto la regina a fare le valigie e andare via.

Camilla Parker: il suo nuovo titolo dopo la morte della regina Elisabetta

Come la maggior parte di noi saprà, dopo la morte della regina Elisabetta, diverse dinamiche sono cambiate e tante altre sono venute a crearsi nella famiglia reale.

Camilla Parker Bowles Shand, nonchè seconda moglie di Carlo III d’Inghilterra, per esempio, è diventata la nuova Regina.

Il titolo reale è stato acquisito dalla donna proprio in seguito alla morte della regina Elisabetta II che è scomparsa l’8 Settembre a 96 anni, dopo circa 70 anni di regno.

La conferma di ciò è arrivata proprio alla morte della regina attraverso un annuncio della Royal Family che ha affermato come Carlo e Camilla Parker Bowles Shand fossero stati designati come Re e Regina consorte.

Questa notizia ha fatto un certo scalpore, dal momento che per i britannici la nuova regina è da sempre considerata una sfasciafamiglie. Non c’è da stupirsi se il suo nuovo titolo è stato oggetto di critiche e discussioni varie.

Ma il desiderio della Regina Elisabetta era questo e in occasione dei suoi 70 anni di regno la stessa ha espresso il desiderio che Camilla diventasse la nuova regina consorte.

Camilla, divorziata e madre di due figli, ha l’età di 75 anni e piano piano si è fatta conoscere, sponsorizzando diverse associazioni e investendo su diversi temi come la violenza sulle donne.

Man mano è diventata sempre più popolare, eppure, ancora oggi, non è molto apprezzata all’interno della famiglia reale e infatti ha ricevuto solo il 40% di opinioni a suo favore in un sondaggio YouGov del 2022.

Questo è ancora più chiaro se si pensa che meno della metà dei britannici desiderava che la donna diventasse la nuova regina.

La situazione non è migliorata nemmeno ora che la donna è diventata regina consorte.

A seguito di questo, anzi, pare che Camilla abbia assunto un comportamento fastidioso a molti, soprattutto a William e Kate e ora vedremo cos’altro è successo, ovvero cos’ha fatto la regina al punto da creare ulteriori tensioni e problemi.

La regina fugge da Buckingham Palace: ecco il motivo della fuga

Come è stato accennato nelle primissime righe, Camilla è fuggita da Buckingham Palace e questo comportamento non è certo passato come inosservato.

William e Kate, per esempio, hanno mostrato una certa insofferenza rispetto al comportamento di Camilla, poichè è fuggita via dall’Inghilterra nel momento meno opportuno.

La moglie di Carlo III infatti si è recata in India e solo per concedersi una pausa e un po’ di relax. Fin qui nulla di male, se non fosse che il tempismo della fuga non sia stato proprio dei migliori.

I componenti della famiglia reale infatti hanno bisogno della presenza della regina, soprattutto per gestire la questione ancora aperta che riguarda una replica che dovrebbe essere fatta contro Meghan Markle e il principe Harry.

Soprattutto Kate e William hanno più che mai necessità della presenza della regina che invece si è rifugiata nel centro “ Soukya”, nei pressi di Bangalore, ovvero la capitale del Karnataka, a sud dell’India.

La regina ha avuto l’esigenza di staccare la spina e partire via, senza considerare le conseguenze di questo, però.

Sembra che per seguire delle lezioni di yoga e per godere di cibo ayurvedico abbia dovuto pagare 4000 dollari e solo per sette giorni. E mentre lei si gode questa settimana di benessere, tocca a Kate e al marito occuparsi delle uscite protocollari, nonostante la coppia sia già piena di impegni e responsabilità.