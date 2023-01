Alice Neri: Mohamed Gaaloul arriverà domani in Italia

Mohamed Gaaloul, il 29enne sospettato per l’omicidio di Alice Neri, arriverà domani in Italia per essere interrogato.

Arrestato in Francia nelle scorse settimane, verrà trasferito nel carcere di Modena con un volo che partirò da Parigi, per essere ascoltato dagli inquirenti nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia.

L’omicidio di Alice Neri

Era il 18 novembre quando a Modena è stato ritrovato un cadavere carbonizzato all’interno del portabagagli di una vettura bruciata. Subito gli inquirenti hanno ipotizzato che potesse essere Alice, la cui scomparsa era stata denunciata dal marito pochi giorni prima.

Le ore successive sono state decisive per accertare, tramite gli esami autoptici e del Dna, che il corpo era proprio quello della giovane mamma 32enne.

I sospetti si sono concentrati in un primo momento sul marito Nicholas Negrini che però venne escluso quasi subito, invece gli inquirenti hanno approfondito la posizione di un amico, appunto Mohamed Gaaloul, che la donna conosceva da un anno.

Si tratta della terza persona indagata oltre al marito e al collega di Alice ma gli indizi sembrano portare proprio a lui, che fra l’altro dopo il delitto è fuggito in Francia.

Quella sera in cui il marito ha denunciato la scomparsa di Alice Neri, la donna doveva incontrarsi con Gaaloul e lo ha atteso 7 ore con il collega allo Smart Cafè, dove si è presentato solo alle 2 di notte. Le telecamere però hanno mostrato che era da ore che si aggirava nei paraggi.

Grazie a un mandato di cattura internazionale scattato dopo che gli inquirenti hanno verificato che il giovane era fuggito in Francia, Gaaloul è stato arrestato e secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero contro di lui prove molto pesanti.

Mohamed Gaaloul atteso in Italia

Le autorità trasferiranno nel carcere di Modena il principale sospettato nella giornata di domani, quando è atteso in arrivo da Parigi dopo che in questi giorni è stato arrestato.

In settimana verrà interrogato dopo che, su consiglio dei propri legali, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Stavolta invece probabilmente parlerà per raccontare la propria versione.

In queste settimane gli inquirenti hanno lavorato per identificare tutte le persone che hanno transitato in quel bar e nella sala slot adiacente. Dalle indagini è emerso che Mohamed è arrivato in bicicletta intorno alle 3 di notte e il mezzo è rimasto fuori dal locale anche nei giorni successivi.

Sicuramente Gaaloul è stata l’ultima persona a vedere Alice quel giorno, poiché è emerso nel corso delle indagini che i due hanno passato un’ora nell’auto di lei, anche se non è chiara la natura del loro rapporto.

Solo l’indagato potrà sciogliere i dubbi sul suo eventuale coinvolgimento nella morte della giovane mamma di Modena, i cui familiari attendono che venga fatta giustizia.