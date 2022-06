Draghi, Macron e Scholz danno sostegno ad una Ucraina ‘europea’

I leader delle tre maggiori economie del club dei 27, Draghi, Macron e Scholz, annunciano a Zelensky che lo supporteranno come candidato all’ingresso nell’UE e il presidente francese promette di consegnare più armi.

La Kiev che questo giovedì ha accolto tre degli uomini più potenti d’Europa ha poca somiglianza con quello che si potrebbe immaginare come un paese in guerra. A parte qualche sirena, sacchi di sabbia davanti a pochi palazzi e un coprifuoco che ci ricorda che sta succedendo qualcosa di eccezionale, alcuni abitanti della capitale ucraina sembrano dediti ai piaceri dell’estate su terrazze affollate o passeggiate con il gelato.

Draghi: l’Italia vuole l’Ucraina nella Ue

Il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, hanno portato un messaggio clamoroso a quella città: il sogno europeo è all’orizzonte dell’Ucraina. I tre leader, accompagnati dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, hanno annunciato al presidente Volodímir Zelenski che al vertice europeo della prossima settimana sosterranno le aspirazioni dell’Ucraina di candidarsi all’adesione all’UE.

“Il messaggio più importante della nostra visita è che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue”, ha detto Draghi nel giardino dove sono comparsi i cinque leader. “L’Ucraina appartiene alla famiglia europea”, ha aggiunto Scholz. “L’Europa è con te e continuerà a esserti con te fino a quando sarà necessario, fino alla vittoria”, ha concluso Macron. Nessuno dubita che il percorso dell’Ucraina per diventare un partner a pieno titolo dell’UE sarà lungo e potrebbe anche non essere mai completato.

Ma è innegabile che l’agenda filo-europea di Zelensky abbia ottenuto una buona spinta politica in questi giorni. La prima è stata la visita a Kiev lo scorso fine settimana della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Un sostegno ancora più deciso suppone il viaggio di questo giovedì dei tre leader dei paesi con più peso dell’Ue. Ora tocca a Bruxelles presentare venerdì la sua proposta, che tutto indica sarà positiva, e, soprattutto, ai Capi di Stato e di governo fare il passo decisivo il 23 e 24 giugno.

Nonostante le buone parole di oggi, i rapporti tra Zelensky e le più importanti capitali dell’UE, in particolare Berlino e Parigi, hanno ancora molti margini. Il principale rimprovero, rivolto in particolare alla Germania, è che le armi di cui l’Ucraina ha un disperato bisogno non stanno arrivando. “Ogni giorno di ritardo è un’opportunità per l’esercito russo di uccidere cittadini ucraini o distruggere le nostre città“, ha detto Zelensky. “C’è una correlazione diretta: più armi abbiamo, più velocemente possiamo liberare il nostro paese e il nostro popolo”, ha aggiunto.

In questo senso, il presidente che è diventato un’icona per il suo rifiuto di lasciare il Paese nonostante le bombe russe — e per le sue magliette verdi attillate, che ha indossato nuovamente giovedì incontrando gli altri leader europei — ha ottenuto più del semplice belle parole. Macron ha annunciato che la Francia consegnerà altri sei obici semoventi Caesar in Ucraina. Questi saranno in aggiunta ai 12 che hai già inviato. Scholz non ha fatto nuovi annunci, ma ha affermato che la Germania continuerà a sostenere l’Ucraina con le consegne di armi. “Finché non continueranno ad aver bisogno del nostro aiuto“, ha chiarito.

A Kiev, Macron, Scholz e Draghi hanno dato un sostegno inequivocabile all’Ucraina di fronte all’aggressione russa. Ma, prima della visita, il team di Zelensky temeva che oltre alla carota di offrire un orizzonte europeo, arrivasse il bastone per ricordare all’Ucraina che, per quanto si rifiuti di parlare con la Russia di Vladimir Putin, alla fine dovrà farlo.

Zelensky caldo con Macron, più freddo con Scholz

Macron ha già accennato a quel messaggio mercoledì, durante la sua visita in Romania. “Quando l’Ucraina avrà vinto e la battaglia sarà finita, dovremo negoziare. Il presidente ucraino e la sua squadra dovranno negoziare con la Russia“, ha detto.

Nonostante abbia chiarito che il momento del dialogo dovrebbe venire dopo la vittoria ucraina, c’è chi ha visto in queste parole un’eco di quelle che lo stesso Macron aveva già pronunciato sulla necessità di non umiliare Mosca, affermazioni che hanno suscitato indignazione sia in Ucraina che all’estero.

Forse per disinnescare le critiche e per far arrivare Macron a Kyiv con il piede giusto, fonti diplomatiche francesi già in mattinata, hanno riferito che Parigi vuole una vittoria militare per l’Ucraina, che ripristini l’integrità territoriale del Paese, compresa la penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014. dopo un referendum ritenuto illegale dalla comunità internazionale.

Secondo queste fonti, solo Zelenski può definire quella che intende come una vittoria, e quindi quando si può chiudere il capitolo della guerra. Forse questa nuova svolta nel discorso di Parigi spiega gli abbracci che il presidente ucraino ha dato a Macron, di fronte a un atteggiamento molto più freddo nei confronti di Scholz.

Nonostante l’Europa dia segnali di incrollabile sostegno a Kiev, in molti settori del continente cresce l’idea che sia necessario cercare un patto con la Russia per porre fine a una guerra che lascia, solo da parte ucraina, ogni giorno circa 200 morti. Che minaccia anche di far deragliare l’economia mondiale, con riverberi in una crisi alimentare mondiale e una crescita sfrenata dell’inflazione. E che, come se tutto ciò non bastasse, comincia a punire i mercati obbligazionari europei.

Macron: Putin non deve essere umiliato

Di fronte a questo discorso a favore dei negoziati, è difficile trovare in Ucraina voci che difendano di fare concessioni dolorose a Putin in cambio della loro fermata delle armi. “Ci stanno attaccando. Non possiamo accettare alcun accordo che implichi la rinuncia al territorio. Tra tre o quattro anni la Russia ci attaccherebbe di nuovo. Non ci pensiamo adesso, ma tra una generazione“, ha assicurato un consigliere del governo a Kiev che ha chiesto l’anonimato.

Un giorno prima che Zelensky ricevesse i leader europei, Kyiv ha lanciato una votazione online per derussificare i nomi delle sue strade, da quella dedicata a Mosca a quella dello scrittore Anton Cechov. Nemmeno per strada c’è voglia di fare concessioni a un Paese che ha già incatenato 112 giorni di spietati attacchi.

Prima dell’incontro con Zelensky, i leader di Francia, Germania, Italia e Romania hanno visitato Irpin, una delle città che è diventata un simbolo sia degli orrori della guerra – oltre 300 corpi di civili sono stati scoperti dopo il ritiro russo – sia dell’Ucraina resistenza, che ha impedito al Cremlino di raggiungere il suo obiettivo di conquistare Kiev.

Tra edifici distrutti, Macron, Scholz, Draghi e Iohannis hanno condannato i crimini commessi dalle forze di Vladimir Putin e hanno mostrato il loro sostegno all’Ucraina.”L’Ucraina deve saper resistere”, ha detto il presidente francese, che ha detto di aver visto ad Irpin “le tracce della barbarie”.

“Avete il mondo dalla vostra parte“, ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano, che ha promesso di fronte ai disastri causati dalle truppe russe che l’Europa si occuperà della ricostruzione di tutto ciò che è stato distrutto. “Irpin, come Bucha, è diventata un simbolo dell’inimmaginabile crudeltà della guerra russa. Questa guerra deve finire”, ha concluso il cancelliere tedesco.