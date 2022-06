Insalata fresca tutti i giorni, il metodo per moltiplicarla all’inifinito senza spendere 1 euro: che genialata

Mangiare insalata fresca tutti i giorni si può, basta un po’ di buona volontà. Basta seguire il consiglio che stiamo per darti di seguito.

Altra insalata si può ricavare a partire dagli scarti che non andrebbero mai buttati via.

I benefici dell’insalata

E’ convinzione comune che si debba consumare insalata soltanto se si è a dieta. Naturalmente, non è così. Anzi. Si tratta di un piatto risolutivo soprattutto per i pranzi e le cene estive. Proprio quando la temperatura atmosferica sale, consumare un piatto fresco e leggero di insalata può aiutare a contrastare il caldo e a mettersi in forze.

Non sempre, però, a casa riusciamo ad avere insalata fresca tutti i giorni. Anche perché, proprio il suddetto caldo, potrebbe incentivare il marcire della verdura, anche se conservata in frigorifero. Per fortuna, esiste un metodo infallibile che ti farà risparmiare molti soldi ma che ti permetterà di avere insalata fresca tutti i giorni.

Come averne di fresca tutti i giorni

Il metodo che ti proponiamo non prevede che tu debba preparare un orto o piantare dei semi. Nel farlo, puoi coinvolgere anche i più piccoli di casa. Si tratta di un metodo molto economico, oseremmo dire a costo zero poiché si serve degli scarti dei cespi dell’insalata.

Questi ultimi, non andrebbero mai buttati ma tagliati ad arte per ottenere dell’insalata nuova, per sempre. Ma andiamo con ordine. Dal tuo cespo di insalata rimuovi le foglie più esterne, quelle più grandi. Usando un coltello, rimuovi la parte bassa del cespo con un taglio netto, a pochi centimetri dal fondo.

Userai le foglie per preparare la tua insalata mentre il cespo così ottenuto dovrà essere messo in un bicchiere (o una ciotola) colmo di acqua. Il cespo dovrà restare immerso per qualche centimetro. Disponi il cespo con il suo contenitore di acqua, vicino una finestra in casa. Meglio se la luce arriva in modo indiretto sulla lattuga.

Ogni giorno, dovrai sostituire l’acqua e controllare i cespi. Se dovessero iniziare ad assumere un colore troppo scuro non va bene, vuol dire che stanno marcendo.

Se invece, tutto procede bene, entro qualche giorno, dovrai iniziare a vedere le prime foglioline di insalata nuova spuntare dal cespo. Le foglioline potranno essere tagliate e, con lo stesso cespo di lattuga, potrai ripetere l’esperimento, ottenendo foglie di insalata sempre nuove.