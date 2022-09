“Doveva andare così”, colpo di scena in famiglia Celentano: dopo anni il divorzio fulmineo

By

Nessuno si sarebbe mai aspettato di ottenere la notizia di un divorzio così fulmineo, per di più nella famiglia Celentano. Vediamo cosa è successo.

Dopo una vita insieme, la separazione in casa Celentano non se l’aspettava proprio nessuno e la notizia è arrivata come una doccia gelata.

Celentano: una vita insieme

Recentemente, è tornato sotto i riflettori il tradimento di Adriano Celentano a Claudia Mori. L’allora attore de Il bisbetico domato, infatti, tradì sua moglie con Ornella Muti, sua collega sul set.

La storia è stata ripresa da Naike Rivelli, figlia di lei, la quale ha raccontato che, in realtà, quando successe quella storia breve, fatta di passione, la parte peggiore toccò a sua madre che venne etichettata come sfasciafamiglie.

La stessa Mori, successivamente, disse che, in quel periodo, c’era stato un momento di forte crisi tra lei ed il marito. Anche lei lo aveva tradito. Nonostante il momento difficile, però, Claudia Mori ed Adriano Celentano, hanno scelto di rimanere insieme. Il loro matrimonio è uno dei più longevi del mondo dello spettacolo italiano. Sono o non sono La coppia più bella del mondo, come loro stessi cantavano?

Ad affrontare il divorzio è un’altra donna importante nella vita di Adriano Celentano.

L’annuncio della separazione

A dare notizia della sua separazione è stata una donna molto importante nella vita di Celentano. Si tratta di Rosita, sua figlia. La donna era sposata con Angelo Vaira uno scrittore e coach. Insieme, però, hanno deciso di mettere la parola fine alla loro unione nel 2020 lasciando i fan di stucco.

E’ stata proprio Rosita a scegliere di rivelare i retroscena della sua separazione. Ha scelto di farlo durante un’intervista.

“Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità”.

Una rottura che è avvenuta di comune accordo. Qualcuno potrebbe pensare che sia stata dovuta a seguito di un periodo che ha segnato tante persone nel mondo ovvero il lockdown. In realtà, la stessa Celentano ha detto che qualcosa si era rotto già prima delle restrizioni dovute alla pandemia.

Infatti, già a marzo, durante il primo lockdown, Rosita ha dovuto affrontare in solitudine un divorzio fresco fresco. Per questo, lo descrive come uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Intanto, Rosita è tornata sotto i riflettori recentemente per far vedere il suo volto al naturale. I segni del tempo ci sono, ha affermato la donna, ma è fiera di portarli piuttosto che mostrare plastica.