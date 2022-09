Icardi riparte dal Galatasaray, domani le visite mediche

Dopo aver acquistato Dries Mertens, il Galatasaray è pronto ad ufficializzare anche l’acquisto di Mauro Icardi che dovrà rilanciare la propria carriera dopo tante stagioni difficili disputate con la maglia del Paris Saint Germain



In Italia il calciomercato si è concluso qualche giorno fa ma in Europa ancora c’è spazio per qualche colpo last-minute; il Galatasaray ha chiuso la trattativa per Mauro Icardi con il calciatore argentino che sbarca in Turchia con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro.

Dopo aver lasciato l’Inter l’attaccante argentino non è più riuscito a giocare con continuità e nelle ultime due stagioni è addirittura finito fuori squadra in un Paris Saint-Germain in cui la concorrenza in avanti è altissima.

Icardi dovrebbe arrivare in città in serata e domani, dopo le visite mediche di rito, firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray provando a rilanciarsi in carriera.

Icardi-Galatasaray, fumata bianca!

Soltanto quattro anni fa Mauro Icardi veniva considerato uno dei migliori attaccanti sul panorama europeo, le tante difficoltà avute con la maglia del Paris Saint-Germain hanno condizionato una carriera che sembrava indirizzata a ben altri risultati.

Negli ultimi giorni il Galatasaray ha intensificato i contatti con il PSG ed è riuscito a chiudere la trattativa rinforzando il proprio attacco per la prossima stagione.

Icardi farà coppia in attacco con Dries Mertens per un Galatasaray che esce sicuramente rinforzato da questa sessione di calciomercato ed ha l’obiettivo di centrare di nuovo la qualificazione per la prossima Champions League.

Qualche mese fa il nuovo allenatore dei parigini Christophe Galtier ha parlato con il classe ’93 consigliandogli di trovare una nuova soluzione per continuare la propria carriera.

Nell’ultima stagione Icardi ha segnato soltanto 4 gol in 29 presenze partendo quasi sempre dalla panchina e uscendo fuori dalle gerarchie dell’attacco parigino.

Sfumato dunque definitivamente il sogno del Monza che per qualche settimana ha provato a contattare l’entourage del calciatore argentino.

A 29 anni compiuti Mauro Icardi è pronto a sfruttare l’ultima grande chance della sua carriera, l’ex capitano dell’Inter non può più sbagliare per cercare di guadagnarsi un posto nella nazionale argentina per i prossimi mondiali in Qatar.

Oggi Icardi è lontano parente del giocatore ammirato ed apprezzato in Italia ma il numero 9 sembra intenzionato a rilanciarsi definitivamente con la consapevolezza di poter dare ancora tanto al calcio e soprattutto di poter segnare ancora tantissimi gol.