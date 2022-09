In Israele la giustizia militare si rifiuta di indagare penalmente sul presunto autore del colpo mortale Shireen Abu Akleh. Ma, secondo la conclusione finale delle indagini interne, i militari avrebbero aperto il fuoco contro un miliziano palestinese.

L’esercito israeliano ha concluso lunedì che esiste un'”alta possibilità” che uno dei suoi soldati abbia ucciso per errore la giornalista palestinese di Al Jazeera Shireen Abu Akleh mentre stava seguendo un’operazione militare nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, lo scorso 11 maggio.

Secondo il rapporto finale dell’indagine interna delle forze armate israeliane, il soldato ha commesso “un errore di identificazione”

Secondo il rapporto finale dell’indagine interna delle forze armate israeliane, il soldato ha commesso “un errore di identificazione” e ha aperto il fuoco da un veicolo militare contro il giornalista, pensando che lo stesse facendo contro un miliziano palestinese, un alto comando militare israeliano spiegato in una videoconferenza con i giornalisti. Vale a dire, non si trattava di un proiettile vagante, ma di un colpo intenzionale (che ha colpito la testa di Abu Akleh) verso un bersaglio errato, secondo il rapporto.

“Naturalmente, [il soldato] non l’ha identificata come giornalista“, ha detto l’alto comando militare, il quale ha sottolineato che Abu Akleh – che indossava un giubbotto antiproiettile blu con sopra la scritta “stampa” – a quanto pare aveva voltato le spalle quando è stato colpito dal proiettile In ogni caso, chiarisce il rapporto, “non è possibile determinare inequivocabilmente l’origine dello sparo”.

La giustizia militare non indagherà penalmente sui fatti. “Dopo aver svolto un interrogatorio e aver analizzato i fatti, ha riscontrato che non vi è alcun sospetto che sia stato commesso un reato e, quindi, ha deciso di non aprire un’indagine penale”, ha affermato la fonte. L’esercito ha anche stabilito che le sue truppe hanno agito in conformità con le regole di ingaggio interne. Le immagini diffuse da Al Jazeera e sui social media non mostrano riprese sulla scena al momento della morte.

Il rapporto sottolinea invece che le truppe israeliane sono state fucilate “anche dalla zona in cui era presente” Abu Akleh. L’alto comando israeliano ha assicurato che il giornalista si trovava a un bivio a circa 200 metri da dove soldati israeliani e miliziani palestinesi erano impegnati in un intenso scontro a fuoco. “I nostri soldati erano in grave pericolo […] Ci sono state sparatorie con miliziani, che hanno persino lanciato granate ed esplosivi, per un’ora e un quarto, in un raggio di quasi 360 gradi”, ha detto.

La famiglia del giornalista ha reagito con una dichiarazione in cui accusa Israele di “cercare di nascondere la verità”

L’indagine si basa sulle interviste ai militari, l’analisi della scena degli eventi, il luogo attraverso telefoni cellulari, registrazioni audio e video e informazioni giornalistiche. Le immagini aeree del momento non hanno una risoluzione sufficiente per fornire dati rilevanti, ha sottolineato l’alto comando militare.

La famiglia del giornalista ha reagito con una dichiarazione in cui accusa Israele di “cercare di nascondere la verità ed evitare la sua responsabilità per l’uccisione di Shireen Abu Akleh” e annuncia che premerà affinché la questione venga giudicata presso la Corte penale internazionale e per il Il governo di Joe Biden per indagare in modo “credibile, indipendente ed esaustivo” sulla morte di un suo cittadino.

“La nostra famiglia non è sorpresa da questo risultato, poiché è ovvio per chiunque che i criminali di guerra israeliani non possano indagare sui propri crimini”, dice. Il suo risultato è simile alle conclusioni degli Stati Uniti (anche Abu Akleh aveva quella nazionalità) e contrasta con quelle dell’Autorità nazionale palestinese, la quale sostiene che l’attacco non era solo israeliano, ma aveva come obiettivo anche il giornalista.

“Non c’erano gruppi armati palestinesi nel luogo in cui si sono verificati gli eventi e solo le truppe israeliane erano state dispiegate”, ha affermato il procuratore generale palestinese, Akram al Jatib, presentandolo lo scorso maggio. Diversi media internazionali avevano già effettuato le proprie ricostruzioni e concluso che Abu Akleh è stato ucciso da uno sparo israeliano.

E lo scorso giugno l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra, ha convenuto dopo un’indagine sulla base che tutte le informazioni raccolte indicavano che i colpi “provenivano da truppe israeliane, e non da fuoco indiscriminato di palestinesi”. Inoltre, considerava “profondamente allarmante” il fatto che Israele non avesse avviato un’indagine penale sugli eventi.

Washington aveva fatto pressioni su Israele affinché, quattro mesi dopo la morte del giornalista, pubblicasse i risultati delle sue indagini. Secondo il portale di notizie israeliano Walla, la sua assistente segretario di Stato per gli affari del Medio Oriente, Barbara Leaf, lo ha fatto di persona durante una visita nell’area la scorsa settimana.