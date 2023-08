La giovane donna è morta a causa dell’impatto con un albero, caduto dal costone sopra la spiaggia delle Piscine di Venere, in Sardegna.

Tragedia in Sardegna, in una cala delle Piscine di Venere. La famosa località marittima è stata teatro stamattina di un gravissimo incidente in spiaggia che ha portato alla morte di una 28enne. La giovane donna si trovava in riva al mare quando un albero è franato dal costone sopra la spiaggia, colpendola mortalmente. Inutili i tentativi di rianimazione.

Si stacca un albero e travolge una bagnante: morta giovane di 28 anni

L’incidente è avvenuto in una cala delle Piscine di Venere, luogo molto famoso per la villeggiatura e frequentato da migliaia di turisti ogni anno in Ogliastra (Baunei). La giovane, 28 anni, era originaria di Nuoro.

Intorno alle 13 di stamattina, giovedì 24 agosto, un albero si è staccato dal costone che si trova sopra la spiaggia, travolgendola e non lasciandole scampo. I soccorritori sono arrivati immediatamente sul posto, ma purtroppo per la giovane donna non c’è stato niente da fare. La 28enne è morta a causa del violentissimo impatto con l’albero, caduto improvvisamente sulla spiaggia.

A soccorrerla erano stati i sanitari con l’elisoccorso dell’azienda regionale per le emergenze Areus, ma anche i tentativi di rianimazione sono risultati purtroppo vani. Anche la guardia costiera di Olbia è giunta sul posto per prestare soccorso.

La dinamica dell’incidente

La giovane vittima si trovava a Cala Gonone in vacanza, e insieme alla famiglia – madre e fratello – aveva affittato un gommone con conducente per godersi lo spettacolo delle coste sarde. Una vacanza trasformatasi purtroppo in tragedia. La ragazza si era recata a nuoto a cala delle Piscine di Venere dall’imbarcazione, per rilassarsi sulla spiaggia, quando è avvenuto il drammatico incidente.

Non risulta ancora chiaro se l’albero abbia colpito la ragazza quando quesa era ancora in acqua bassa o se invece si trovava sulla spiaggia, più vicina al costone.

I carabinieri dell’ufficio locale marittimo hanno raggiunto la zona per tentare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso nelle scorse ore sembra che la donna stesse facendo il bagno in una zona pericolosa e delimitata da boe. La spiaggia pare fosse inoltre interdetta al passaggio delle imbarcazioni con delle boe proprio per il rischio di frane.

Si tratta di una delle spiagge più belle dell’intero litorale est della Sardegna, quelle delle Piscine di Venere, che sono raggiungibili in parte solo dal mare e che ogni anno ricevono la visita di migliaia e migliaia di turisti attratti dalle meravigliose acque cristalline di cala Goloritze.

Dopo l’incidente il corpo era stato recuperato da un mezzo della guardia costiera, e portato fino al porto di Cala Gonone.