40 mila euro sul conto per questa moneta da 1 euro: controlla subito se la possiedi

Ammettiamolo: quante volte le monete ci danno fastidio nel portafogli? Sempre, ma attenzione. Una moneta da 1 euro vale 40 mila euro.

Le monete sono pesanti e molto spesso non vediamo l’ora di liberarcene. Tuttavia, sono quelle che ci fanno perdere più tempo perché quando dobbiamo contarle perdiamo subito la pazienza. Tuttavia, alcune valgono molto e varrebbe la pena controllarle prima di darle via dalla disperazione. Addirittura, una sola moneta da 1 euro vale circa 40 mila euro. Vediamo nel dettaglio.

La moneta da 1 euro che vale una fortuna

Capita quasi sempre di avere il portamonete o il portafogli pieno di monete e questo ci indispettisce parecchio. Oltre ad essere pesanti, ci fanno perdere molto tempo quando è ora di darle perché o siamo di corsa o ci da fastidio formare lunghe code dietro di noi.

Eppure sempre di soldi parliamo. Forse non tutti sanno che collezionare monete è una delle passioni di molti che dispongono di un vero e proprio bottino. Con gli anni le monete acquisiscono di valore e ce ne sono alcune che valgono davvero una fortuna e questo ci dovrebbe invogliare a controllarle maggiormente.

Per i più appassionati è una vera e propria ossessione anche perché ne basterebbe solo una per fare una vera e propria fortuna. Chi ha questa passione colleziona dalle vecchie lire, l’euro e addirittura le sterline ma c’è un particolare che ci aiuta a capire se quella moneta è rara.

Infatti, parliamo di quelle che presentano degli errori di conio e proprio tale errore le rende speciali e uniche. Ma non solo. Quelle che rappresentano le edizioni celebrative sono chiaramente rare. Sapete che esiste una moneta da 1 euro che vale 40 mila euro?

La moneta di 1 euro che vale 40 mila euro

Conosciamo tutti molto bene le monete da un euro perché insieme a quelle da 2 euro sono quelle che usiamo maggiormente. Individuare tra quelle di un euro quelle rare non è affatto semplice perché proprio in qualità di rare non si trovano facilmente. Tuttavia, trovarne anche solo una rappresenterebbe una vera e propria fortuna.

Ma quali sono le monete da 1 euro che ne valgono 40 mila? Come detto poco sopra, trovare delle monete rare non è così semplice, ma ad esempio una di tale valore non ha le seguenti caratteristiche accanto all’Uomo Vutruviano: a destra si trova la lettera R e a sinistra l’anno del conio. Una di valore non avrà la R e tale caratteristica farà salire di valore la moneta stessa fino a 40 mila euro. Chiaramente, la moneta dovrà essere in buone condizioni.

Diverso è il caso della lettera S al posto della R. Se così fosse il valore della moneta sarebbe di 20 mila euro. Queste appena viste sono le monete che valgono di più, ma chiaramente non mancano degli altri esemplari il cui valore è molto interessante.

Ad esempio, sempre parlando delle monete da un euro se tenute in ottimo stato di conservazione e in cui non sono presenti le stelle arrivano a valere anche fino a 12 mila euro. Inoltre, gli esemplari con maggiore valore sono quelle Fior di Conio ossia tutte quelle che non sono quasi mai state in circolazione.

Cosa devo fare se mi accorgo di avere una moneta rara nel portafogli?

Come abbiamo detto poco sopra, quasi mai controlliamo le monete che abbiamo nel portafogli ed è un vero peccato dal momento in cui alcuni esemplari valgono davvero una fortuna. C’è poi quell’unica volta che controlliamo e vediamo qualcosa di diverso in una delle monete nel nostro portafogli. Ormai il mondo di internet è così ampio e soprattutto esaustivo, soprattutto per quanto riguarda le informazioni che ci fornisce.

Infatti, se dovessimo trovare una moneta diversa dalle altre e ci colleghiamo in internet potremo trovare ogni cosa che ci interessa, ma la cosa migliore sarebbe quella di portare la nostra moneta da un esperto. Solamente il professionista ci saprà dire quanto vale e se effettivamente si parla si rarità.

Il consiglio è anche quello di consultare non solo un esperto, ma più di uno in modo da avere più pareri. Per tutti coloro che sono appassionati e amanti di tale collezione spenderebbero una cifra incredibile pur di ottenere tutti questi pezzi rari.