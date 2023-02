La prima parte degli ottavi di finale di Champions League per le italiane si è conclusa nel migliore dei modi, con tre squadre su tre (Milan, Napoli e Inter) ancora perfettamente in ballo per la prossima fase a eliminazione diretta. Non c’è, però, solo la coppa dalle grandi orecchie ad animare le serate calcistiche degli appassionati: dalle 18:45, infatti, ci terranno compagnia anche le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa e Conference League, quindi scenderanno in campo la Juventus, la Roma, la Lazio e la Fiorentina.

Nel secondo torneo della Uefa, ad aprire le danze saranno gli uomini di Massimiliano Allegri, che dovranno per forza vincere per proseguire il cammino in Europa contro il Nantes, anche un pareggio, infatti, renderebbe più complicati i piani dei bianconeri, alla stessa maniera anche i giallorossi, che affronteranno il Salisburgo allo stadio Olimpico, dovranno vincere per ribaltare l’1-0 dell’andata. Un po’ più semplice dovrebbero essere le cose per le due squadre impegnate in Conference: la Lazio ha due risultati su tre contro il Cluj in Romania, per la Fiorentina, già forte del 4-0 all’andata e in trasferta, addirittura si potrebbe trattare di una semplice formalità all’Artemio Franchi contro il Braga. Ma dove si possono vedere le partite in tv e diretta streaming? Scopriamolo insieme.

Europa League, alla Juventus e alla Roma serve una vittoria contro Nantes e Salisburgo per andare oltre i sedicesimi

Dopo la Champions, c’è sempre l’Europa League, da sempre, anche da quando avevamo un nome diverso anche le due competizioni Uefa. Se la prima è un po’ più prestigiosa (e remunerativa) rispetto alla seconda, non significa necessariamente che quella che un tempo era la Coppa Uefa non sia importante o non possa regalare delle soddisfazioni alle squadre impegnate.

Ne sanno qualcosa soprattutto la Juventus, retrocessa tra l’altro dalla coppa dalle grandi orecchie, e la Roma, che stasera saranno chiamate a uno sforzo non da poco per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale. Per entrambe, infatti, la prima partita, quella dell’andata, della fase a eliminazione diretta non è andata esattamente come ci si aspettava, e servirà vincere per proseguire il cammino.

I bianconeri di Massimiliano Allegri saranno i primi a scendere in campo e, quindi, anche a conoscere la loro sorte. Alle 18:45, infatti, allo Stade de la Beaujoire di Nantes, dovranno ribaltare l’1-1 dell’andata cercando di commettere meno errori della partita di Torino, perché sì, se il primo round non ha avuto né vincitori, né vinti è stato anche a causa di sbagli commessi dalla retroguardia della Juventus, che di fatto hanno concesso ai francesi di pareggiare in una delle poche occasioni avute.

Tra gli indisponibili, oltre a quelli già noti come Arkadiusz Milik e Paul Pogba, per il tecnico livornese c’è anche Federico Chiesa, in effetti tra i più in forma della Vecchia Signora. Per un ex Fiorentina che non sarà in campo, ce n’è un altro che invece non mancherà all’appuntamento: Dusan Vlahovic, rimasto a secco nella partita contro la sua ex squadra, ma pronto a replicare il gol del 16 febbraio in apertura di match. La partita sarà visibile sia su Dazn, quindi su tutte le piattaforme che supportano l’app, ma anche su Sky Sport Uno (al canale 201 del satellite), Sky Sport, ovvero il canale 253, e in streaming su Sky Go.

Quanto alla Roma, gli uomini di José Mourinho attendono, allo stadio Olimpico, il Salisburgo, retrocesso dalla Champions soprattutto a causa della pesante sconfitta nell’ultima partita del girone contro il Milan. Il palo e la traversa presi nel match dell’andata dai giallorossi ancora tremano nello stadio austriaco, per questo, oggi, sospinti da un pubblico che ha sempre risposto presente, dovranno essere più precisi di quanto non lo siano stati una settimana fa, evitando per giunta anche di prendere gol.

Per la sfida delle 21, lo Special One ha ancora i suoi due migliori giocatori, ovvero Paulo Dybala e Tammy Abraham in dubbio. La Joya è proprio dalla gara dell’andata che non gioca, e comunque era stato in campo solo i primi 45 minuti, per quanto riguarda, invece, l’inglese, la botta all’occhio rimediata contro il Verona potrebbe portarlo a un forfait dell’ultima ora, ma non ci sono problemi perché pronti ci sono anche Ola Solbakken e Andrea Belotti. La partita sarà l’unica visibile in chiaro su Tv8, ma si potrà gustare anche in streaming su Dazn e Sky Go, e negli altri canali di Sky Sport.

Al di fuori delle italiane, ad animare i sedicesimi di Europa League ci sarà anche la sfida di ritorno, all’Old Trafford, tra il Barcellona di Xavi Hernandez e il Manchester United di Eric ten Hag. All’andata finì con un pareggio, al Camp Nou, per 2-2, che sì, è stato sicuramente bello ed entusiasmante, oltre che un bel pomeriggio di calcio. Ci si augura, quindi, che lo spettacolo prosegua anche alle 21, e chi vuole gustarselo potrà farlo sempre su Sky, Sky Go e Dazn.

Conference League, la Lazio va a Cluj, la Fiorentina (quasi qualificata) ospita il Braga

Accanto alle partite, molto importanti, di Europa League, ci sono anche quelle della Conference League, in cui le italiane, per lo meno nella gara di andata, si sono comportate decisamente meglio. La Lazio, pur di misura, è riuscita in dieci a battere il Cluj allo stadio Olimpico, la Fiorentina, invece, a valanga è scesa sul Braga, e la partita all’Artemio Franchi è quasi una formalità per la squadra di Vincenzo Italiano. Ma vediamo meglio nel dettaglio.

Partiamo dai biancocelesti di Maurizio Sarri perché saranno i primi a scendere in campo, in Romania, contro gli undici di Dan Petrescu che nel fine settimana hanno interrotto la striscia di tre sconfitte di fila contro l’Arges, in campionato. Ce la metteranno tutta, insomma, per essere loro ad andare avanti nella terza competizione Uefa, e potrebbero essere facilitati anche dagli indisponibili in casa Lazio. Oltre a Patric, fuori per squalifica, il tecnico toscano dovrà rinunciare anche ad Alessio Romagnoli, e quindi in difesa ci sono solo Mario Gila e Nicolò Casale. In dubbio, però, ci sono anche il vice capitano Sergej Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni e Pedro. La partita delle 18:45 si potrà gustare su Sky Sport Football, Sky Sport 251 (nella diretta gol), e in streaming su Sky Go e Now TV e Dazn.

Sugli stessi canali, poi, alle 21 saranno disponibile anche la partita dei Viola, non brillantissimi in campionato, ma una schiacciasassi nelle coppe, anche in quella Italia. D’altronde, se non ci si riesce ad arrivare con un piazzamento in Serie A, il modo per giocare l’anno prossimo l’Europa League è vincere la Conference, e la Fiorentina non vuole farsi sfuggire l’occasione, anche se ancora c’è molto cammino da fare.