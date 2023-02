Caro benzina, col trucco dei finestrini risparmi un sacco di soldi in gasolio

Caro benzina, gli aumenti dei carburanti mettono in crisi gli automobilisti. C’è però un sistema per risparmiare: ecco il trucco dei finestrini che ti consente di mettere da parte un bel po’ di soldini.

Con l’aumento dei carburanti, l’automobile è quasi un lusso che non tutti possono più permettersi. Il caro benzina sta minando la serenità degli italiani. Sei alla ricerca di un metodo per risparmiare soldi? Con questo trucchetto risolvi i tuoi problemi.

Il caro benzina mette in ginocchio gli italiani

Con un’inflazione altissima, la crisi economica, la guerra e l’aumento del gas, vivere è diventata una sfida di sopravvivenza. Milioni le famiglie di italiani che si ritrovano con l’acqua alla gola a fine mese.

Sbarcare il lunario è quasi impossibile. Mentre i prezzi di ogni cosa aumentano, gli stipendi restano gli stessi o addirittura diminuiscono. Il lavoro scarseggia, i conti correnti sono in rosso: i rincari stanno mettendo in ginocchio non soltanto gli italiani ma anche l’Europa tutta.

In tanti cercano di andare avanti adottando anche delle strategie di risparmio che consentono di risparmiare qualche soldino senza privarsi di quanto è necessario per vivere.

Sicuramente, il problema più grave che oggi ci ritroviamo ad affrontare è quello del caro benzina: come risparmiare soldi in gasolio? Svelato il trucchetto che salverà anche te. Con la tecnica dei finestrini risolvi il problema.

Il trucchetto dei finestrini per risparmiare in gasolio

Con il caro benzina, circolare in automobile è ormai un lusso. Il gas è alle stelle, il diesel non ne parliamo. Tantissime le persone che stanno pensando di rinunciare all’utilizzo dell’auto e di ritornare a mezzi sicuramente economici, come la bicicletta, quando possibile.

Certo, le temperature rigide di questi mesi non aiutano le tasche degli italiani. Ma oggi ti proponiamo una soluzione che ti farà tirare un sospiro di sollievo. Se ti dicessimo che c’è un trucchetto per girare in auto risparmiando soldi in gasolio, ci crederesti?

Tantissimi gli automobilisti che ne stanno approfittando: solo così puoi risparmiare qualche soldino senza rinunciare alla comodità dell’auto. Pronto a scoprire di che cosa si tratta? Iniziamo immediatamente.

La tecnica che ti presentiamo è nota come “il trucchetto del finestrino”. L’obiettivo di chi si mette alla guida, in questo periodo di caro benzina, è ovviamente risparmiare sul carburante ottimizzando i consumi.

Come fare? Tutto parte dall’aria condizionata e dai finestrini. Lo sapevi che il raffreddamento o il riscaldamento del veicolo può far lievitare di oltre il 10% il consumo del carburante?

Come ovviare a questo problema? Ecco come devi comportarti. Se ti muovi in città e quindi i chilometri che percorri sono piuttosto brevi, il consiglio degli esperti è di utilizzare la ventola dell’auto e non l’area condizionata.

In estate per esempio, tenere finestrini abbassati ti consente di risparmiare rispetto all’accensione del climatizzatore. Se invece i chilometri che percorri sono maggiori e superi anche 70 km/h, allora ti conviene tenere i finestrini chiusi e accendere, seppur per poco tempo, l’aria condizionata.

Non è invece conveniente superare gli 80 km orari con l’aria condizionata accesa e i finestrini aperti: in questo modo si vanno ad aumentare i consumi. Alcune statistiche hanno dimostrato che utilizzando in maniera intelligente sia i finestrini che l’aria condizionata, si può arrivare a risparmiare quasi €40 su ogni pieno fatto per i viaggi di lunga percorrenza.

Attenzione anche all’accelerazione e alla decelerazione. Anche in questi casi, il consumo di carburante varia a seconda della quantità di energia consumata dall’auto. Se si mantiene una velocità costante, evitando anche di fare frenate brusche o inchiodate, risparmiamo anche sul gasolio.

Come puoi vedere, ci sono dunque diversi trucchetti che possono aiutarti in questo periodo di crisi economica e di caro benzina. Se metterai anche tu in pratica questi semplici accorgimenti, vedrai che a fine mese il tuo portafoglio ti ringrazierà. Non soltanto farai un piacere alle tue tasche mettendo da parte un bel po’ di soldini ma aiuterai anche l’ambiente.